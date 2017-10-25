Тульские студенты вернулись из Сочи с XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов с наградами

Алексей Дюмин предложил поощрить наиболее активных участников и волонтеров за вклад в подготовку и проведение фестиваля.

24 октября на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина были озвучены итоги участия делегации Тульской области в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.

Фестиваль стал площадкой для студентов, где они могли раскрыть свои таланты, обсудить актуальные вопросы и испытать себя на различных спортивных состязаниях. Участники смогли встретиться и пообщаться с известными журналистами, политиками, деятелями искусства и кино.

В рамках фестиваля прошла целая серия панельных дискуссий, на которых были затронуты вопросы мировой экономики, роботизации, информационных технологий, образования и культуры.

Ключевые вопросы стран Африки, Азии, Европы, Америки, Ближнего Востока и России обсуждали на тематических днях. Таким образом, молодежь разных стран смогла больше узнать о жизни «соседей по планете».

Живая атмосфера фестиваля способствовала активному обмену контактами, и делегаты «Нового поколения» нашли массу единомышленников среди российских коллег, а также получили уникальную возможность обмена опытом.

Мощный толчок для развития собственных проектов дали молодым делегатам выступления известных ученых, политиков, писателей и общественных деятелей, которые стали спикерами ВФМС в этом году. Большой интерес вызвала лекция лауреата Нобелевской премии, всемирно известного физика Д.Ф. Смута III.

Другими знаковыми событиями стали пресс-конференции австралийского оратора Н. Вуйчича и французского писателя Ф. Бегбедера, интервью гендиректора WWF М. Ламбертини, встречи с публицистом А. Вассерманом и российским фантастом С.Лукьяненко. Делегаты «Нового поколения» имели возможность пообщаться с выдающимися людьми нашей эпохи, которые заложили основы для видения будущего России и всего мира.

Также в рамках фестиваля состоялась выставка «YOUTH EXPO». Как рассказала министр молодежной политики региона Юлия Вепринцева, стенд Тульской области в разделе «Регионы России» пользовался особой популярностью. Он не только знакомил гостей фестиваля с тульскими брендами, но и давал возможность своими руками сделать памятные сувениры. За 8 дней работы стенд Тульской области посетили более 15 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин назвал нынешний фестиваль самым представительным за всю его историю. В мероприятиях приняли участие свыше 30 тысяч молодых людей из более чем 180 государств.

- Одной из самых многочисленных среди субъектов России была наша делегация. В Сочи отправились лучшие представители тульского студенчества. Стенд нашего региона был отмечен в числе лучших, — сказал Алексей Дюмин.

На фестивале наша делегация проявила большую активность. Туляки сдавали нормативы ГТО, проводили мастер-классы, участвовали в забегах, играли в волейбол, баскетбол, знакомились с национальными видами спорта. Также ребята участвовали в культурно-массовых мероприятиях, панельных дискуссиях и круглых столах. Они пообщались с Виталием Мутко, Вячеславом Володиным, Владимиром Жириновским, Геннадием Зюгановым, Еленой Исинбаевой, Александром Карелиным, Ником Вуйчичем, Фредериком Бегбедером.

- Наша делегация ярко проявила себя. Благодаря ребятам гимн Тулы теперь знает не только весь наш город, но и вся Россия. Кроме бесценного опыта наши участники привезли в Тулу несколько наград. В числе них — медаль за третье место в армрестлинге и золотой значок ГТО и других соревнованиях, — отметила министр молодежной политики региона Юлия Вепринцева.

В рамках тематического направления работы Фестиваля «Гражданская платформа» был представлен проект «Мастера стилей», цель которого — формирование активной гражданской позиции и здорового образа жизни у молодёжи в малых городах региона.

Алексей Дюмин предложил поощрить наиболее активных участников и волонтеров за вклад в подготовку и проведение фестиваля. Проработать этот вопрос глава региона поручил Юлии Вепринцевой.