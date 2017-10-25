новости
новости
Регистрация
Тульские студенты вернулись из Сочи с XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов с наградами

Тульские студенты вернулись из Сочи с XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов с наградами

Алексей Дюмин предложил поощрить наиболее активных участников и волонтеров за вклад в подготовку и проведение фестиваля.

24 октября на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина были озвучены итоги участия делегации Тульской области в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.
 
Фестиваль стал площадкой для студентов, где они могли раскрыть свои таланты, обсудить актуальные вопросы и испытать себя на различных спортивных состязаниях. Участники смогли встретиться и пообщаться с известными журналистами, политиками, деятелями искусства и кино.
 
В рамках фестиваля прошла целая серия панельных дискуссий, на которых были затронуты вопросы мировой экономики, роботизации, информационных технологий, образования и культуры.
 
Ключевые вопросы стран Африки, Азии, Европы, Америки, Ближнего Востока и России обсуждали на тематических днях. Таким образом, молодежь разных стран смогла больше узнать о жизни «соседей по планете».
 
Живая атмосфера фестиваля способствовала активному обмену контактами, и делегаты «Нового поколения» нашли массу единомышленников среди российских коллег, а также получили уникальную возможность обмена опытом.
 
Мощный толчок для развития собственных проектов дали молодым делегатам выступления известных ученых, политиков, писателей и общественных деятелей, которые стали спикерами ВФМС в этом году. Большой интерес вызвала лекция лауреата Нобелевской премии, всемирно известного физика Д.Ф. Смута III.
 
Другими знаковыми событиями стали пресс-конференции австралийского оратора Н. Вуйчича и французского писателя Ф. Бегбедера, интервью гендиректора WWF М. Ламбертини, встречи с публицистом А. Вассерманом и российским фантастом С.Лукьяненко. Делегаты «Нового поколения» имели возможность пообщаться с выдающимися людьми нашей эпохи, которые заложили основы для видения будущего России и всего мира.
 
 
Также в рамках фестиваля состоялась выставка «YOUTH EXPO». Как рассказала министр молодежной политики региона Юлия Вепринцева, стенд Тульской области в разделе «Регионы России» пользовался особой популярностью. Он не только знакомил гостей фестиваля с тульскими брендами, но и давал возможность своими руками сделать памятные сувениры. За 8 дней работы стенд Тульской области посетили более 15 тысяч человек.
 
 
Президент России Владимир Путин назвал нынешний фестиваль самым представительным за всю его историю. В мероприятиях приняли участие свыше 30 тысяч молодых людей из более чем 180 государств.
 
- Одной из самых многочисленных среди субъектов России была наша делегация. В Сочи отправились лучшие представители тульского студенчества. Стенд нашего региона был отмечен в числе лучших, — сказал Алексей Дюмин.
 
На фестивале наша делегация проявила большую активность. Туляки сдавали нормативы ГТО, проводили мастер-классы, участвовали в забегах, играли в волейбол, баскетбол, знакомились с национальными видами спорта. Также ребята участвовали в культурно-массовых мероприятиях, панельных дискуссиях и круглых столах. Они пообщались с Виталием Мутко, Вячеславом Володиным, Владимиром Жириновским, Геннадием Зюгановым, Еленой Исинбаевой, Александром Карелиным, Ником Вуйчичем, Фредериком Бегбедером.
 
- Наша делегация ярко проявила себя. Благодаря ребятам гимн Тулы теперь знает не только весь наш город, но и вся Россия. Кроме бесценного опыта наши участники привезли в Тулу несколько наград. В числе них — медаль за третье место в армрестлинге и золотой значок ГТО и других соревнованиях, — отметила министр молодежной политики региона Юлия Вепринцева.
 
 
В рамках тематического направления работы Фестиваля «Гражданская платформа» был представлен проект «Мастера стилей», цель которого — формирование активной гражданской позиции и здорового образа жизни у молодёжи в малых городах региона.
 
Алексей Дюмин предложил поощрить наиболее активных участников и волонтеров за вклад в подготовку и проведение фестиваля. Проработать этот вопрос глава региона поручил Юлии Вепринцевой.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов
Люди
Алексей ДюминЮлия Вепринцева
Место
ТулаТульская областьСочи

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За кражу денег из храма туляк отправится в колонию строгого режима
За кражу денег из храма туляк отправится в колонию строгого режима
В Туле почтут память жертв политических репрессий
В Туле почтут память жертв политических репрессий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.