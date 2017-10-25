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За кражу денег из храма туляк отправится в колонию строгого режима

За кражу денег из храма туляк отправится в колонию строгого режима

Мужчина украл 14 тысяч рублей.

Зареченский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор ранее судимому 41-летнему мужчине. Он признан виновным по ч.1 ст. 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества.

Суд установил, что 16 сентября мужчина в состоянии алкогольного опьянения украл из Храма Рождества Христова «Николо-Зарецкий» в Оружейном переулке 14 000 рублей.

По совокупности приговоров суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:18 0
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