В Тульскую область будут поставлять сельскохозяйственную технику из Венгрии

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Заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с послом Венгрии в России Яношом Баллой. В вопросах экономического сотрудничества стороны пришли к единому мнению, что ключевой сферой взаимного интереса станет обеспечение сельского хозяйства региона.

Еще одну встречу Дмитрий Миляев провел с Ассоциацией производителей сельскохозяйственной техники и оборудования Венгрии, генеральным директором компании «Хевешгеп» Ласло Леринцем. Предприятие производит сельскохозяйственные машины и оборудование для оснащения сушильно-сортировальных комплексов и элеваторов.

Участники встречи обсудили возможности поставок в регион венгерского оборудования, его обслуживания и перспективы локализации производства или отдельных производственных процессов в Тульской области.

Стороны договорились о визите тульских сельхозпроизводителей в Венгрию. Там руководители тульских предприятий смогут ознакомиться с производством компании «Хевешгеп» и других венгерских производителей техники и оборудования, обменяться с венгерскими коллегами опытом в вопросах организации производственных процессов.