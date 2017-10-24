новости
новости
Регистрация
За прошедшую неделю 5910 туляков заболели ОРВИ
Фото из архива Myslo.

За прошедшую неделю 5910 туляков заболели ОРВИ

Это ниже эпидпорога на 36,1%.

О ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ и ходе иммунизации населения Тульской области рассказал Роспотребнадзор.

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 5910 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 36,1%.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения остается ниже порогового уровня, поэтому благоприятная ситуация для проведения профилактических прививок сохраняется.

В государственных учреждениях здравоохранения области продолжается массовая вакцинация против гриппа. По итогам прошедшей недели против гриппа привито около 450 тысяч жителей Тульской области, в том числе более 9 тысяч человек за счет других источников финансирования.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06.

 

сегодня, в 11:57 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Управление Роспотребнадзора по Тульской областигриппОРВИпрививки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Судебные приставы ответят на вопросы туляков 26 октября
Судебные приставы ответят на вопросы туляков 26 октября
Жительница Алексина спрятала наркотики в молоке
Жительница Алексина спрятала наркотики в молоке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.