За прошедшую неделю 5910 туляков заболели ОРВИ

О ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ и ходе иммунизации населения Тульской области рассказал Роспотребнадзор.

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 5910 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 36,1%.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения остается ниже порогового уровня, поэтому благоприятная ситуация для проведения профилактических прививок сохраняется.

В государственных учреждениях здравоохранения области продолжается массовая вакцинация против гриппа. По итогам прошедшей недели против гриппа привито около 450 тысяч жителей Тульской области, в том числе более 9 тысяч человек за счет других источников финансирования.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06.