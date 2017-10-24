Фото из архива Myslo.
За прошедшую неделю 5910 туляков заболели ОРВИ
Это ниже эпидпорога на 36,1%.
О ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ и ходе иммунизации населения Тульской области рассказал Роспотребнадзор.
За прошедшую неделю в области зарегистрировано 5910 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 36,1%.
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения остается ниже порогового уровня, поэтому благоприятная ситуация для проведения профилактических прививок сохраняется.
В государственных учреждениях здравоохранения области продолжается массовая вакцинация против гриппа. По итогам прошедшей недели против гриппа привито около 450 тысяч жителей Тульской области,
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