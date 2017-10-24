Жительница Алексина спрятала наркотики в молоке

Алексинский городской суд вынес обвинительный приговор 43-летней местной жительнице. Она признана виновной в ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ — пособничество на покушение на незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта, в значительном размере.

Суд установил, что женщина по просьбе своего сожителя, отбывавшего административный арест в ИВС МОМВД России «Алексинский», согласилась приобрести для него наркотики.

По просьбе мужчины 29 марта женщина через терминал оплатила неустановленному лицу 2700 рублей. В ответ ей пришло смс с местом закладки. Наркотики обвиняемая забрала в одном из дворов Серпухова.

В этот же день женщина упаковала наркотики вместе со шприцем и иглой в картонный пакет молока.

Приехав в полицию, обвиняемая попыталась передать посылку своему возлюбленному. Однако при досмотре передачи полицейские обнаружили «сюрприз» в упаковке.

Как сообщает пресс-службе прокуратуры Тульской области, суд назначил женщине наказание в виде исправительных работ на 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 20% в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.