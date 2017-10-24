новости
новости
Регистрация
Жительница Алексина спрятала наркотики в молоке

Жительница Алексина спрятала наркотики в молоке

Женщина пыталась передать «посылку» своему возлюбленному в изолятор временного содержания.

Алексинский городской суд вынес обвинительный приговор 43-летней местной жительнице. Она признана виновной в ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228 УК РФ — пособничество на покушение на незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта, в значительном размере.

Суд установил, что женщина по просьбе своего сожителя, отбывавшего административный арест в ИВС МОМВД России «Алексинский», согласилась приобрести для него наркотики.

По просьбе мужчины 29 марта женщина через терминал оплатила неустановленному лицу 2700 рублей. В ответ ей пришло смс с местом закладки. Наркотики обвиняемая забрала в одном из дворов Серпухова.

В этот же день женщина упаковала наркотики вместе со шприцем и иглой в картонный пакет молока.

Приехав в полицию, обвиняемая попыталась передать посылку своему возлюбленному. Однако при досмотре передачи полицейские обнаружили «сюрприз» в упаковке.

Как сообщает пресс-службе прокуратуры Тульской области, суд назначил женщине наказание в виде исправительных работ на 1 год 6 месяцев с удержанием из заработной платы 20% в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:52 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьАлексин
Прочее
молоконаркотики

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За прошедшую неделю 5910 туляков заболели ОРВИ
За прошедшую неделю 5910 туляков заболели ОРВИ
Где тулякам обследовать ребенка бесплатно и без записи
Где тулякам обследовать ребенка бесплатно и без записи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.