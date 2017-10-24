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Судебные приставы ответят на вопросы туляков 26 октября

Судебные приставы ответят на вопросы туляков 26 октября

В УФССП России по Тульской области 26 октября 2017 года состоится общерегиональный День приема граждан.

26 октября 2017 года с 15.00 до 20.00 руководитель УФССП России по Тульской области — главный судебный пристав Тульской области Закир Муратов проведет личный прием граждан и представителей организаций по вопросам, входящим в компетенцию ФССП России. Также в указанное время прием будут осуществлять заместители руководителя и начальники отделов аппарата Управления.

Прием будет осуществляться по адресу: г. Тула, ул. 9 мая, 1. Рекомендуем гражданам предварительно записаться на прием, позвонив по тел.: (4872) 33 30 53.

Вход в здание УФССП России по Тульской области 26 октября 2017 года будет осуществляться строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), доверенности, удостоверяющей полномочия законного представителя, документа, удостоверяющего служебное положение руководителя организации, а также учредительных или иных документов организации.

Обращаем внимание на то, что в городских и областных отделах судебных приставов прием граждан и представителей организаций будет осуществлять начальник отдела — старший судебный пристав.

Информация об адресах и телефонах структурных подразделений УФССП России по Тульской области размещена на официальном интернет-сайте Управления.

сегодня, в 12:15 0
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