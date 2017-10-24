Талантливых детей Тульской области приглашают на конкурс «Колыбель России»

Со 2 по 5 ноября в Туле пройдёт Международный конкурс-фестиваль «Колыбель России».

Фонд поддержки и развития детского творчества «Планета талантов» за 11 лет работы с успехом проводит свои конкурсы в 60 городах России и ближнего зарубежья.

В Тулу команда фонда приезжает уже пятый год подряд. Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Тульской области и информационной поддержке Министерства культуры РФ.

Традиционно конкурсные прослушивания пройдут в номинациях: инструментальный жанр, хореография, вокал, театр и художественное слово.

Победители полуфинала будут приглашены в Москву, где пройдёт финал конкурса и будет разыгран денежный приз: 100 тысяч рублей!

В этом году в город приедет обновлённый состав профессионального жюри. Это ведущие специалисты и именитые деятели искусств. Вот лишь некоторые из них:

Барткайтис Елена Кировна — заслуженный учитель России. Обладатель государственной награды ордена Дружбы. Обладатель национальной российской премии «Совершенство» за вклад в развитие современной хореографии. Художественный руководитель эстрадного балета «Экситон» г. Ульяновск.

— заслуженный учитель России. Обладатель государственной награды ордена Дружбы. Обладатель национальной российской премии «Совершенство» за вклад в развитие современной хореографии. Художественный руководитель эстрадного балета «Экситон» г. Ульяновск. Шихин Юрий Валентинович — заслуженный артист РФ. Доцент кафедры эстрадно-джазового пения Московского Государственного института культуры, доцент Российского Государственного Университета им. А. Косыгина. Москва.

— заслуженный кафедры эстрадно-джазового пения Московского Государственного института культуры, доцент Российского Государственного Университета им. А. Косыгина. Москва. Ануфриев Евгений Александрович — заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук. Доцент, заведующий кафедрой народного исполнительского искусства МГИМ им. А. Г. Шнитке . Москва.

— заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук. Доцент, заведующий кафедрой народного исполнительского искусства МГИМ им. . Москва. Ларченко Олег Николаевич — режиссер. Актер Театра им. М. А. Булгакова . Преподаватель актерского мастерства и сценической речи ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, а также школы «АРТ Проект». Москва.

Формат конкурса-фестиваля предполагает открытый доступ на все конкурсные прослушивания, круглые столы и, конечно, гала-концерт. Помимо этого, возможность посетить мастер-классы, которые будут давать члены жюри, также есть не только у участников фестиваля, но у всех туляков и гостей города. Не пропустите!

место проведения конкурса

Центр культуры и досуга (ДК металлургов), ул. Металлургов, 22.

2 ноября . Регистрация участников с 9 до 14 ч. Конкурсные выступления участников номинации эстрадный вокал.

. Регистрация участников с 9 до 14 ч. Конкурсные выступления участников номинации эстрадный вокал. 3 ноября. Конкурсные выступления номинации вокал эстрадный, народный.

Конкурсные выступления номинации вокал эстрадный, народный. 4 ноября . Конкурсные выступления номинации хореография, театр моды, оригинальный жанр.

. Конкурсные выступления номинации хореография, театр моды, оригинальный жанр. 5 ноября. Гала-концерт и награждение участников.

Дом Культуры «Косогорец» (г. Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2).

4 ноября. Конкурсные выступления номинации художественное слово, театры.

Тульская областная детская музыкальная школа им. Райхеля (пр. Ленина, 95-а).

3 ноября . Конкурсные выступления номинации инструментальный жанр.

. Конкурсные выступления номинации инструментальный жанр. 4 ноября. Конкурсные выступления номинации инструментальный жанр и вокал академический, хоры.

Подать заявку и узнать подробности можно на сайте planetatalantov.ru и по телефону бесплатной горячей линии 8-800-100-07-09.