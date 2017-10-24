Талантливых детей Тульской области приглашают на конкурс «Колыбель России»
Со 2 по 5 ноября в Туле пройдёт Международный конкурс-фестиваль «Колыбель России».
Фонд поддержки и развития детского творчества «Планета талантов» за 11 лет работы с успехом проводит свои конкурсы в 60 городах России и ближнего зарубежья.
В Тулу команда фонда приезжает уже пятый год подряд. Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Тульской области и информационной поддержке Министерства культуры РФ.
Традиционно конкурсные прослушивания пройдут в номинациях: инструментальный жанр, хореография, вокал, театр и художественное слово.
Победители полуфинала будут приглашены в Москву, где пройдёт финал конкурса и будет разыгран денежный приз: 100 тысяч рублей!
В этом году в город приедет обновлённый состав профессионального жюри. Это ведущие специалисты и именитые деятели искусств. Вот лишь некоторые из них:
- Барткайтис Елена Кировна — заслуженный учитель России. Обладатель государственной награды ордена Дружбы. Обладатель национальной российской премии «Совершенство» за вклад в развитие современной хореографии. Художественный руководитель эстрадного балета «Экситон» г. Ульяновск.
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Шихин Юрий Валентинович — заслуженный
артист РФ. Доценткафедры эстрадно-джазового пения Московского Государственного института культуры, доцент Российского Государственного Университета им. А. Косыгина. Москва.
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Ануфриев Евгений Александрович — заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук. Доцент, заведующий кафедрой народного исполнительского искусства МГИМ им.
А. Г. Шнитке. Москва.
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Ларченко Олег Николаевич — режиссер. Актер Театра им.
М. А. Булгакова. Преподаватель актерского мастерства и сценической речи ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова, а также школы «АРТ Проект». Москва.
Формат конкурса-фестиваля предполагает открытый доступ на все конкурсные прослушивания, круглые столы и, конечно, гала-концерт. Помимо этого, возможность посетить мастер-классы, которые будут давать члены жюри, также есть не только у участников фестиваля, но у всех туляков и гостей города. Не пропустите!
Центр культуры и досуга (ДК металлургов), ул. Металлургов, 22.
- 2 ноября. Регистрация участников с 9 до 14 ч. Конкурсные выступления участников номинации эстрадный вокал.
- 3 ноября. Конкурсные выступления номинации вокал эстрадный, народный.
- 4 ноября. Конкурсные выступления номинации хореография, театр моды, оригинальный жанр.
- 5 ноября. Гала-концерт и награждение участников.
Дом Культуры «Косогорец» (г. Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина, 2).
- 4 ноября. Конкурсные выступления номинации художественное слово, театры.
Тульская областная детская музыкальная школа им. Райхеля (пр. Ленина, 95-а).
- 3 ноября. Конкурсные выступления номинации инструментальный жанр.
- 4 ноября. Конкурсные выступления номинации инструментальный жанр и вокал академический, хоры.
Подать заявку и узнать подробности можно на сайте planetatalantov.ru и по телефону бесплатной горячей линии 8-800-100-07-09.