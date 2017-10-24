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В Липках пенсионерка отдала мошенникам 200 тысяч рублей

В Липках пенсионерка отдала мошенникам 200 тысяч рублей

Действовали аферисты по классической схеме – позвонили женщине и заявили, что ее родственнику для решения проблемы срочно нужны деньги.

В Липках с заявлением в полицию обратилась 89-летняя местная жительница. Женщине позвонили неизвестные и сообщили, что ее родственнику срочно нужны деньги для решения внезапно возникшей проблемы.

По предварительным данным, пожилая женщина передала посреднику-таксисту 200 тысяч рублей.

Только после этого пенсионерка проверила достоверность сообщенной по телефону информации.

– Полицейские проводят мероприятия по выяснению всех деталей происшествия, в том числе устанавливают, кому были адресованы переводы денежных средств, полученных от пенсионерки, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о важности проверки сведений от неизвестных лиц, сообщающих о необходимости срочного внесения денег для решения той или иной проблемы. Кроме того, нужно выяснять личности тех, кто под различным предлогом пытается войти в жилище для оказания разнообразных услуг. При любых сомнениях сразу же сообщайте в органы внутренних дел.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:34 +1
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