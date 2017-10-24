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Где тулякам обследовать ребенка бесплатно и без записи

Где тулякам обследовать ребенка бесплатно и без записи

27 октября 2017 года с 10.00 до 14.00 в консультационно-диагностическом центре Тульской детской областной клинической больницы пройдет день открытых дверей.

Прием будут вести специалисты: хирург, офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог, эндокринолог, нефролог, педиатр, врач по вакцинопрофилактике, невролог, психиатр, гастроэнтеролог, аллерголог.

При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).

Адрес: Тула, ул. Бондаренко, 39.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:44 +1
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