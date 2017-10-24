Где тулякам обследовать ребенка бесплатно и без записи
27 октября 2017 года с 10.00 до 14.00 в консультационно-диагностическом центре Тульской детской областной клинической больницы пройдет день открытых дверей.
Прием будут вести специалисты: хирург, офтальмолог, оториноларинголог, кардиолог, эндокринолог, нефролог, педиатр, врач по вакцинопрофилактике, невролог, психиатр, гастроэнтеролог, аллерголог.
При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт).
Адрес: Тула, ул. Бондаренко, 39.
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