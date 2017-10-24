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На конференции в Туле медики обсудят лечение детей с ДЦП

На конференции в Туле медики обсудят лечение детей с ДЦП

25 октября в Институте клинической реабилитологии пройдет медицинская конференция.

Тема конференции — «Возможности междисциплинарного воздействия при лечении пациентов с ДЦП».

Проблема лечения детского церебрального паралича (ДЦП) до настоящего времени остается острой. Разработка и совершенствование новых реабилитационных методик в лечении больных ДЦП, составляющих значительный процент детской инвалидности, представляет собой актуальную задачу детской неврологии и ортопедии.

В тульском Институте клинической реабилитологии в течение 25 лет проводится амбулаторное оперативное лечение пациентов по авторской медицинской технологии доктора медицинских наук, туляка, профессора Валерия Ульзибата.

На конференции рассмотрят малоинвазивный хирургический способ устранения фиксированных мышечных контрактур, изобретенный в Туле доктором Ульзибатом, и продемонстрирован в операционной. Своими опытом реабилитации пациентов после таких операций поделятся доктора из Словакии.

для справки

Микронасечки на мышцах избавляют от «выворачивания» мускулатуры, ограничения в движениях и постоянной боли. По этому методу прооперировано порядка 50 000 пациентов, 40 000 из которых — дети с ДЦП.

сегодня, в 10:57 −1
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