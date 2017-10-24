На конференции в Туле медики обсудят лечение детей с ДЦП
25 октября в Институте клинической реабилитологии пройдет медицинская конференция.
Тема конференции — «Возможности междисциплинарного воздействия при лечении пациентов с ДЦП».
Проблема лечения детского церебрального паралича (ДЦП) до настоящего времени остается острой. Разработка и совершенствование новых реабилитационных методик в лечении больных ДЦП, составляющих значительный процент детской инвалидности, представляет собой актуальную задачу детской неврологии и ортопедии.
В тульском Институте клинической реабилитологии в течение 25 лет проводится амбулаторное оперативное лечение пациентов по авторской медицинской технологии доктора медицинских наук, туляка, профессора
На конференции рассмотрят малоинвазивный хирургический способ устранения фиксированных мышечных контрактур, изобретенный в Туле доктором Ульзибатом, и продемонстрирован в операционной. Своими опытом реабилитации пациентов после таких операций поделятся доктора из Словакии.
Микронасечки на мышцах избавляют от «выворачивания» мускулатуры, ограничения в движениях и постоянной боли. По этому методу прооперировано порядка 50 000 пациентов, 40 000 из которых — дети с ДЦП.