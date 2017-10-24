Тульская кадастровая палата приступила к выдаче электронных цифровых подписей

С целью повышения доступности электронных услуг Удостоверяющий центр Кадастровой палаты Тульской области приступил к выдаче сертификатов электронной подписи, что позволяет воспользоваться государственными услугами Росреестра и других ведомств.

Обладатель электронной подписи может беспрепятственно получать онлайн следующие услуги:

• Поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

• Отследить санкции ГИБДД, поставить автомобиль на учет.

• Оформить анкету для получения паспорта.

• Получить ИНН.

• Подать заявление для поступления в вуз. С каждым годом все больше учебных заведений вводит в практику прием от иногородних абитуриентов заявлений, заверенных электронной подписью.

• Официально оформить документы о сотрудничестве (например, договор о выполнении работы для физлиц, работающих на дому и получающих заказы через сеть Интернет).

• Подать в налоговый орган заявление, а также документы для открытия юридического лица или ИП.

• Поставить объект на кадастровый учет, зарегистрировать права собственности на него, получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости.

• Заключать контракты и участвовать в электронных торгах.

• Вести электронный документооборот в организации.

Использование электронной подписи предоставляет ряд преимуществ:

• Возможность подать документы самостоятельно, избежав общения с чиновниками. Обладатель усиленной квалифицированной электронной подписи может не терять времени на визит в офис, а получить услугу или воспользоваться сервисом на портале Росреестра или другого ведомства, находясь дома или на работе. Граждане и бизнес могут напрямую обратиться в Росреестр — заявитель самостоятельно подает документы и не зависит от действий чиновника.

• Надежность. Усиленная квалифицированная электронная подпись надежно защищена от подделок и создается с использованием криптографических средств, подтвержденных ФСБ РФ. Гарантом подлинности выступает корневой сертификат головного удостоверяющего центра Минкомсвязи.

• Документ, поданный в режиме онлайн и подписанный электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, как и бумажный, который подписан собственноручно.

• Помогает избежать необходимости обращаться к посредникам. Многие считают, что получить государственную услугу — это сложно и отнимает много времени, и поэтому прибегают к помощи посредников. Вокруг получения гражданами госуслуг зачастую действуют разного рода недобросовестные фирмы и предприниматели, для которых доверчивость и неосведомленность граждан служат средством наживы. За свои услуги посредники берут плату, зачастую во много раз превышающую размер госпошлины. К тому же из-за недобросовестности посредников услуга может быть и вовсе не получена.

• Кроме того, при регистрации права собственности и получении сведений из ЕГРН в электронном виде государственная пошлина и плата сокращаются на 30−87%.

Для получения электронной цифровой необходимо пройти регистрацию на сайте: uc.kadastr.ru, а затем посетить офис для удостоверения личности и подачи необходимых документов. По завершению сертификат электронной подписи будет доступен для скачивания в личном кабинете. Более подробную информацию можно получить по телефону Кадастровой палаты Тульской области (4872) 248-248.