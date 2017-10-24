В Тульской области пьяный скутерист врезался в машину на парковке

Фото УГИБДД по Тульской области.

В ДТП пострадали водитель скутера и его пассажирка.

23 октября в 13.30 в Венёве, напротив дома №33 в мкр. Северный, 22-летний парень, управляя скутером Racer без государственных регистрационных знаков, выехал на встречную полосу, заехал на территорию парковки и врезался в стоящий автомобиль «Мерседес Бенц».

Скутерист был в состоянии алкогольного опьянения — 1,28 мг/л.

В ДТП пострадали водитель скутера и его 21-летняя пассажирка. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.