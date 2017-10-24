Лишение прав: когда сдавать и как получать обратно водительское удостоверение?

Инспекторы отделения пропаганды БДД УГИБД УМВД России по Тульской области напоминают тулякам порядок сдачи водительского удостоверения лицом, лишённым права управления транспортными средствами, и разъясняют правовые последствия его не сдачи.

Исполнение наказания начинается со дня вступления в законную силу административного, а также сдачи водительского удостоверения или подачи заявления о его утрате. Документы сдаются в подразделение Госавтоинспекции в течение трёх дней, в противном случае нарушитель считается уклоняющимся от административного наказания.

Срок лишения прав прерывается и продолжается со дня сдачи либо изъятия водительского удостоверения. Не сдав права в установленный срок, водители самостоятельно увеличивают срок наказания.

Если гражданин, не сдавший водительское удостоверение, будет управлять транспортным средством, ему может грозить штрафа в размере тридцати тысяч рублей, арест на срок до пятнадцати суток или до двухсот часов обязательных работ.

Для возврата водительского удостоверения после лишения водитель должен сдать теоретический экзамен в экзаменационном подразделении ГИБДД. Также необходимо предоставить паспорт, медицинскую справку и уплатить все административные штрафы.