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Банк России запустил сайт по финансовой грамотности

Банк России запустил сайт по финансовой грамотности

Новый портал поможет россиянам научиться принимать финансовые решения.

Этой осенью начал работать современный ресурс – Fincult.info, созданный Банком России. Все желающие смогут не только найти ответы на интересующие вопросы, но даже проверить свои знания с помощью мини-тестов в онлайн-режиме.

По словам управляющего тульским отделением Банка России Дмитрия Новикова, на сайте изложены конкретные примеры ситуаций, с которыми может столкнуться любой из нас – от планирования бюджета для покупки недвижимости до формирования будущей пенсии.

Вся информация на ресурсе сгруппирована по темам, она регулярно обновляется и пополняется. Узнать о том, как происходит денежное обращение, как влияет на нашу жизнь инфляция или как проверить подлинность банкнот, можно в разделе «Деньги». Вся полезная информация о том, как взять кредит, собрана в разделе «Взять в долг».

Кроме того, на сайте есть калькуляторы – кредитный и депозитный. Можно рассчитать свою потенциальную долговую нагрузку и возможный доход по депозиту. Также предусмотрена страница для проверки законной деятельности финансовых организаций.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:43 +1
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