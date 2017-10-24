Компания «Проктер энд Гэмбл» направит в тульский бюджет 1 млрд рублей дополнительных налогов

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Об этом стало известно на встрече губернатора Алексея Дюмина с вице-президентом организации Тимом Макдональдом.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел встречу с руководством компании «Проктер энд Гэмбл». Речь шла об увеличении суммы дополнительных платежей по налогу на прибыль в бюджет региона. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Тульской области.

Глава региона напомнил, что Тульскую область и компанию «Проктер энд Гэмбл» связывают давние партнёрские отношения. Соглашение об инвестировании 5 млрд рублей в новые проекты было подписано в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме.

Вице-президент компании «Проктер энд Гэмбл» по вопросам налогообложения Тим Макдональд сообщил, что в структуре бизнеса «Проктер энд Гэмбл» могут произойти изменения, способствующие увеличению налоговых отчислений в областной бюджет.

Господин Макдональд отметил значительные улучшения для ведения бизнеса в регионе и сообщил о том, что компания приняла решение о смещении центра налоговой нагрузки в сторону Тульской области. Сумма дополнительных налогов составит порядка 1 млрд рублей в год. Решение вступит в силу с начала 2018 года.