Туляки смогут попасть на приём к специалистам Роспотребнадзора 26 октября

В четверг в Тульской области пройдёт Общерегиональный день приёма граждан.

В соответствии с поручением губернатора Тульской области Алексея Дюмина, в четверг, 26 октября, в Управлении Роспотребнадзора будет проходить Общерегиональный день приема граждан.

Туляки смогут задать интересующие вопросы специалистам с 15 до 20 часов. Приём будет проводиться по адресу: ул. Оборонная, 114, кабинет 202. При себе нужно иметь паспорт.