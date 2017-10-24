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Туляки смогут попасть на приём к специалистам Роспотребнадзора 26 октября

Туляки смогут попасть на приём к специалистам Роспотребнадзора 26 октября

В четверг в Тульской области пройдёт Общерегиональный день приёма граждан.

В соответствии с поручением губернатора Тульской области Алексея Дюмина, в четверг, 26 октября, в Управлении Роспотребнадзора будет проходить Общерегиональный день приема граждан.

Туляки смогут задать интересующие вопросы специалистам с 15 до 20 часов. Приём будет проводиться по адресу: ул. Оборонная, 114, кабинет 202. При себе нужно иметь паспорт.

Предварительная запись на личный прием проводится по телефону: 37-31-35.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:20 +2
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