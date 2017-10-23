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В поселке Ленинский не будет воды

В поселке Ленинский не будет воды

Это связано с ремонтными работами.

На водопроводной насосной станции пос. Ленинский 24 октября специалисты Тулагорводоканала будут проводить ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в дома по ряду адресов:

  • ул. Механизаторов,
  • ул. Микрорайон,
  • ул. Куйбышева,
  • ул. Лермонтова,
  • ул. Чкалова,
  • ул. За Мир,
  • ул. Жуковского,
  • ул. Гоголевская,
  • ул. Краснодонцев,
  • ул. Северная,
  • ул. Слободская,
  • ул. Молодёжная,
  • ул. Тульская,
  • ул. Дорожная,
  • ул. Новослободская,
  • ул. Тургеневская,
  • ул. Полевая,
  • пер. Полевой,
  • пл. Мира,
  • ул. Луговая,
  • ул. Центральная.

После ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:17 0
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Место
Поселок ЛенинскийТульская область

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