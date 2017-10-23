В поселке Ленинский не будет воды

Это связано с ремонтными работами.

На водопроводной насосной станции пос. Ленинский 24 октября специалисты Тулагорводоканала будут проводить ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в дома по ряду адресов:

ул. Механизаторов,

ул. Микрорайон,

ул. Куйбышева,

ул. Лермонтова,

ул. Чкалова,

ул. За Мир,

ул. Жуковского,

ул. Гоголевская,

ул. Краснодонцев,

ул. Северная,

ул. Слободская,

ул. Молодёжная,

ул. Тульская,

ул. Дорожная,

ул. Новослободская,

ул. Тургеневская,

ул. Полевая,

пер. Полевой,

пл. Мира,

ул. Луговая,

ул. Центральная.

После ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.