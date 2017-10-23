В поселке Ленинский не будет воды
Это связано с ремонтными работами.
На водопроводной насосной станции пос. Ленинский 24 октября специалисты Тулагорводоканала будут проводить ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды в дома по ряду адресов:
- ул. Механизаторов,
- ул. Микрорайон,
- ул. Куйбышева,
- ул. Лермонтова,
- ул. Чкалова,
- ул. За Мир,
- ул. Жуковского,
- ул. Гоголевская,
- ул. Краснодонцев,
- ул. Северная,
- ул. Слободская,
- ул. Молодёжная,
- ул. Тульская,
- ул. Дорожная,
- ул. Новослободская,
- ул. Тургеневская,
- ул. Полевая,
- пер. Полевой,
- пл. Мира,
- ул. Луговая,
- ул. Центральная.
После ремонтных работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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