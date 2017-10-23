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Следователи заинтересовались пожаром в Киреевском районе, в котором погибли два человека

Следователи заинтересовались пожаром в Киреевском районе, в котором погибли два человека

Дом, где жили пенсионеры, сгорел дотла.

Как уже сообщал Myslo, 23 октября около 3-х часов ночи в поселке Шурф Киреевского района сгорел частный дом. При разборе обгоревших конструкций были найдены тела двух человек – 79-летнего мужчины и его 80-летней супруги.

Следственными органами СК РФ по Тульской области началась доследственная проверка по факту случившегося.
 
По предварительным данным, причиной возгорания явилось короткое замыкание электропроводки.
 
В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ведомства.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:16 0
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Тульская областьКиреевский район

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