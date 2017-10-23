Следственный комитет: В Донском неадекватный мужчина зарезал местного жителя

Сегодня, 23 октября, в одном из частных домов в городе Донской было обнаружено тело 50-летнего мужчины с колото-резаной раной на правом боку.

По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Благодаря совместным действиям сотрудников региональных управлений Следственного комитета РФ и МВД России установлен подозреваемый в совершении убийства – 24-летний местный житель.

Как пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, подозреваемый и убитый ранее не были знакомы.

Зачем он пришел в дом жертвы и что стало мотивом убийства, пока неизвестно.

Мужчина ведет себя неадекватно, в связи с этим в ближайшее время будет решен вопрос о помещении подозреваемого в медицинский стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.