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Следственный комитет: В Донском неадекватный мужчина зарезал местного жителя

Следственный комитет: В Донском неадекватный мужчина зарезал местного жителя

Мотивы преступления пока неизвестны. Подозреваемого ожидает судебно-психиатрическая экспертиза.

Сегодня, 23 октября, в одном из частных домов в городе Донской было обнаружено тело 50-летнего мужчины с колото-резаной раной на правом боку.
 
По данному факту следственными органами СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
 
Благодаря совместным действиям сотрудников региональных управлений Следственного комитета РФ и МВД России установлен подозреваемый в совершении убийства – 24-летний местный житель.
 
Как пояснили в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, подозреваемый и убитый ранее не были знакомы. 
Зачем он пришел в дом жертвы и что стало мотивом убийства, пока неизвестно.
Мужчина ведет себя неадекватно, в связи с этим в ближайшее время будет решен вопрос о помещении подозреваемого в медицинский стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:30 0
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судебно-психиатрическая экспертиза

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