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Туляк: «Водители устроили в нашем дворе автомагистраль!»
Фото пользователя VanHaleens.

Туляк: «Водители устроили в нашем дворе автомагистраль!»

По словам нашего читателя, таким образом водители пытаются сэкономить время и не стоять в пробке на улице Староникитской.

В редакцию Myslo обратился наш пользователь VanHaleens. Он пожаловался, что на улице Новомосковской во дворе домов №21-27 автолюбители устроили магистраль.

– В часы пик из двора невозможно выехать в направлении ул. Кауля. Навстречу движется сплошной поток. Летом планировали установить шлагбаум, но так всё и заглохло. Может, нам хотя бы знаки установят? Так и мучаемся, пока кого-нибудь не сбили.

По словам нашего читателя, водители таким образом объезжают пробку на ул. Староникитской: через дворы на ул. Новомосковской автовладельцы выезжают на ул. Шишкина, затем на ул. Карла Либкнехта, Дзержинского и выскакивают сразу на ул. Советскую.

В администрации Тулы разъяснили, что жители имеют право ограничить доступ к своей придомовой территории, установив шлагбаум. Для этого необходимо обратиться в территориальное управление, которое расскажет порядок и процедуру установки шлагбаума и окажет необходимое содействие.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:03 +7
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