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В Туле на улице Демидовской грузовик сбил светофор

В Туле на улице Демидовской грузовик сбил светофор

В самое ближайшее время объект вернут на место специалисты Управления транспорта и дорожного хозяйства.

О том, что в Заречье на улице Демидовской спилили светофор, в редакцию сообщили туляки.

За выяснением причин Myslo обратился в администрацию Тулы. Как стало известно, светофор сбил грузовик.

Сейчас на место выехали специалисты Управления по транспорту и дорожному хозяйству. В течение ближайшего часа объект обещали вернуть на место. Работает ремонтная бригада.

сегодня, в 12:04 0
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