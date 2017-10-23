В Туле на улице Демидовской грузовик сбил светофор

В самое ближайшее время объект вернут на место специалисты Управления транспорта и дорожного хозяйства.

О том, что в Заречье на улице Демидовской спилили светофор, в редакцию сообщили туляки.

За выяснением причин Myslo обратился в администрацию Тулы. Как стало известно, светофор сбил грузовик.

Сейчас на место выехали специалисты Управления по транспорту и дорожному хозяйству. В течение ближайшего часа объект обещали вернуть на место. Работает ремонтная бригада.