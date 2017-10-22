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В тульском кремле состоялись «Средневековые манёвры»
Фото Дмитрия Чербы

В тульском кремле состоялись «Средневековые манёвры»

Под этнические мотивы тульской группы La Verden реконструкторам удалось воссоздать построения московских стрельцов и европейских наемников.

В субботу, 21 октября, в тульском кремле уже в пятый раз прошла масштабная и зрелищная реконструкция под названием «Средневековые манёвры».

Участники военно-исторических клубов продемонстрировали тулякам строевые приемы армий эпохи Возрождения и Нового Времени. В древней крепости развернули боевые порядки московские стрельцы и европейские наемники.

Ведущий сопровождал их выступления краткими пояснениями, рассказывал об особенностях тех или иных тактик, описывал экипировку и вооружение участников.

Мероприятие получилось интерактивным – од руководством специалистов военно-исторического клуба «Стальной Орел» все желающие смогли пройти базовое обучение средневековой строевой подготовке, изучить старинные строевые команды, приемы обращения с древковым оружием и тактические перемещения в составе строя.

На тематических площадках можно было бесплатно пострелять по мишеням из лука и арбалета в средневековом тире, облачиться в средневековые латы в настоящем цейхгаузе – арсенале доспехов и оружия.

Особую атмосферу на манёврах создали музыканты тульской группы «La Verden» – показательные выступления проходили под этнические «средневековые» мотивы.

 

 

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:13 +2
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