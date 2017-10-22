новости
новости
Регистрация
У жителей Пролетарского района из кранов льётся «пепси-кола»
Фото: vk.com/podslushanotula

У жителей Пролетарского района из кранов льётся «пепси-кола»

На грязную воду жалуются туляки, проживающие на улицах Бондаренко, Майской и Кутузова.

Жители Пролетарского округа публикуют в социальных сетях гневные посты – у них из кранов течёт грязная, ржавая вода. На отдельных улицах из крана льётся вода с песком.

Явление не массовое – «пепси-кола» течёт из кранов в отдельных домах на улице Кутузова, а также на Бондаренко и Майской. На Кирова и Шухова всё в порядке.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:55 +6
Другие статьи по темам
Событие
грязная водаржавая вода из кранаЖКХводопроводводоснабжение
Место
ТулаПролетарский округ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» уступил «Анжи»: 2:3
«Арсенал» уступил «Анжи»: 2:3
Сотрудники тульской Росгвардии проводят рейд «Охотник»
Сотрудники тульской Росгвардии проводят рейд «Охотник»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.