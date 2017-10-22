У жителей Пролетарского района из кранов льётся «пепси-кола»

Фото: vk.com/podslushanotula

На грязную воду жалуются туляки, проживающие на улицах Бондаренко, Майской и Кутузова.

Жители Пролетарского округа публикуют в социальных сетях гневные посты – у них из кранов течёт грязная, ржавая вода. На отдельных улицах из крана льётся вода с песком.

Явление не массовое – «пепси-кола» течёт из кранов в отдельных домах на улице Кутузова, а также на Бондаренко и Майской. На Кирова и Шухова всё в порядке.