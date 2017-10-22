Сотрудники тульской Росгвардии проводят рейд «Охотник»

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы и бойцы ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области совместно с работниками регионального комитета по охоте проводят профилактические мероприятия, направленные на пресечение незаконной охоты и нарушения правил оборота оружия.

С охотниками проводятся профилактические беседы о необходимости безопасного обращения с оружием, соблюдения установленных правил охоты и оборота оружия.

Всего на территории Тульской области зарегистрировано более 36000 владельцев гражданского огнестрельного оружия. С начала года было выявлено 1122 административных нарушения правил оборота оружия.

Пятеро охотников лишились лицензий, возбуждено три уголовных дела по факту незаконной охоты. Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области напоминает владельцам гражданского оружия о необходимости неукоснительного соблюдения правил оборота оружия, а также соблюдения мер безопасности при его использовании.