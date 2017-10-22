«Арсенал» уступил «Анжи»: 2:3

Фото ПФК "Арсенал"

22 октября тульский «Арсенал» встречался с клубом из Махачкалы — «Анжи». Текстовая трансляция матча от Myslo.

Игра окончена. Арбитр дает свисток прямо во время атаки "Арсенала"... 3:2 в пользу "Анжи". Чувствуем, много мы услышим комментариев о судействе в этой игре... Непонятный пенальти, гол из офсайда... Несправедливое поражение "Арсенала", несправедливое. Но надо забыть об этой досадной неудаче и готовиться к встрече с ЦСКА дома уже в пятницу!

90+' Желтую карточку получает Шевченко за опасную игру.

90+' Комбаров получает за свой фол карточку.

90+' Габулов ввёл мяч в игру ударом от своих ворот, но в атаку снаряд не долетает. тут ещё и травма у Тетрашвили. Нда... Время тает!

90+' Брызгалов с приличной дистанции пробил, на трибуну полетел мяч.

90+' Спартаковцы из состава "Анжи" разыграли очередной угловой у ворот Габулова.

90+' Четыре минуты арбитр добавил к основному времени матча. Нужно канонирам что-то обязательно создать у ворот Лории. Не заслужили мы сегодня поражения!

90' Последняя замена у "Анжи". Прудников уходит, выходит Адлан Кацаев.

87' Джорджевич с разворота бьет по воротам Лории, заблокировали защитники.

85' Туляки зарабатывают штрафной на левом фланге. Сперва был стандарт, потом корнер. Но Кангва переусердствовал в передаче на Григалаву.

84' Горбатенко пробил с дальней дистанции, а у нас карточку чуть раньше получил Самарджич!

83' Двойная замена в "Арсенале". Расич вышел вместо Максимова, а Шевченко - вместо Ткачева.

82' Еще одна сильная попытка от Яковлева с дальней дистанции, забирает мяч в руки Габулов.

81' Яковлев после прохода все-таки смог нанести удар, мяч прямо в руки Габулову приходит.

80' И ещё один фол. Теперь Боурчану сбивает Прудникова. Джорджевич пришёл в нашу штрафную и помог защитникам!

77' Желтую карточку получает Сергей Ткачев за фол на Афонине..

73' Атака оружейников по правому флангу. После навеса Комбарова мяч прилетает точно в руки голкиперу хозяев.

70' Травма у Лории. Причем получил он ее от кого-то из своих же игроков. А мы все на повторе смогли понять, что третий мяч канонирам забивали после офсайда! Но теперь уже ничего не изменишь.

68' Замена у хозяев: Хубулов уступает место на поле Яковлеву!

68' "Пожар" у ворот "Арсенала"! Подача в штрафную, Габулов выышел не перехват и вынес мяч, но тут же сориентировался кто-то из полузащиты "Анжи". Быть бы четвертому у "Анжи", но нападающие махачкалинского клуба не успели воспользоваться ситуацией.

65' Быстрый ответ от "Арсенала"! Лука Джорджевич замкнул прекрасную подачу от Альвареса! Теперь бы третий, чтобы сравнять, а потом и четвертый - чтобы выиграть! Вот это второй тайм!!!..

65' ГОЛ! "Арсенал" забивает!!! 3:2!!!

64' Прудников нашел передачей Гулиева, у которого было достаточно времени, чтобы осмотреться и пробить в дальний угол ворот Габулова. Момент спорный: похоже, здесь был офсайд, но судьи его не зафиксировали.

64' Гол в ворота "Арсенала": счет на табло 3:1.

64' Пушечный удар Эванса, но мяч точно в руки Лории! И снова Лория показывает, что у него все в порядке с реакцией, и так просто "Арсеналу" не забить...

61' МОМЕНТ! Боурчану подал на Джорджевича, но Лука пробил прямо в Лорию.

60' Хубулов на газоне. Травма.

56' Гурам Тетрашвили получил повреждение от Альвареса в борьбе за мяч. Матч приостановлен, Миодраг Божович пользуется паузой и высказывает что-то резервному арбитру. Недоволен наш тренер судейством, ох, недеволен!..

53' А вот попытка "Арсенала". Ткачев бил из-за пределов штрафной, мимо. Снова зарядил на трибуну.

51' На взрывной волне пошли вперёд хозяева! Ещё один удар по воротам Габулова - мимо пробил свеженький Гулиев!

50' И снова та же ситуация, что и в первом тайме. Преимущество у гостей, нашим надо догонять...

49' Арсен Хубулов забил пенальти в ворота Габулова. Мяч в одну сторону, наш вратарь - в другую!

49' 2:1. Гол с пенальти в ворота "Арсенала".

48' Пенальти в ворота "Арсенала"! Беляев двумя руками "обнял" футболиста "Анжи" и таким образом помешал сопернику в перспективной атаке...

46' В перерыве у "Анжи" случилась замена. Аяз Гулиев вышел на поле вместо Михаила Бакаева.

46' Второй тайм. Ждем гол от Кангвы.=)

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами обеих команд:

Эванс Кангва, нападающий тульского "Арсенала":

- Начали не совсем удачно. Первый ранний гол с углового пропустили. Минут через 15-20 сумели вернуться в игру. И дальше вплоть до свистка на перерыв делали то, что задумывали делать в этом матче.

Вадим Афонин, полузащитник "Анжи":

- Я думаю, игра на данный момент равная - это видно и по голам, и по моментам. "Уколы" были и с той, и с другой стороны. Думаю, надо чуть-чуть прибавить во вором тайме, чтобы вырвать победу.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж от ПФК "Арсенал":

Перерыв. 1:1 на табло, отправляемся на 15-минутный отдых. "Анжи" слегка обескуражил "Арсенал" своим быстрым и достаточно курьезным голом, долгое время у красно-желтых игра совсем не клеилась. Но наши футболисты, постепенно наращивая свое превосходство, уже к концу матча сумели провести шикарную затяжную атаку и все-таки забили гол, сравняв счет. Имели все шансы забить и второй, но удача не улыбнулась. Будем надеяться, во втором тайме увидим активный, яркий "Арсенал", как на игре против "Зенита" на прошлой неделе.

45' Ткачев отлично прошел по правому флангу, обойдя защитника "Анжи, и прострелил в район 11-метровой отметки прямо на набегавшего Джорджевича. Но Лука не смог укротить мяч и отправил его сильно выше ворот. Надо забивать в таких моментах!

44' Одна минута добавлена к основному времени тайма.

42' Две отличных атаки подряд от "Арсенала"! Гол нас очень взбодрил. Сначала пас на выход не прошел, защитник "Анжи" перехватил. А на второй раз соперник "накрыл" Горбатенко. Радует, что хоть какой-то драйв появился у наших, скорость видно!

40' Затяжная атака "Арсенала" привела к долгожданному голу!!!! Скидка Комбарова на Ткачёва, а Сергей пушечным выстрелом поражает ближнюю девятку ворот Лории - 1:1!

40' 1:1!!!!!!! "Арсенал" сравнял счет!!!

37' Насели канониры на ворота соперника, но только пятый угловой в актив уходит нашей команде. "Нападением" на вратаря заканчивается розыгрыш корнера - Лория на газоне. Но, вроде, ничего серьезного.

35' Горбатенко бьет с дальней дистанции, но отправляет мяч куда-то в небеса.

34' Первая замена у "Арсенала": Сунзу уходит, вместо него на поле появляется Гиа Григалава. Вполне возможно, что Сунзу вынужденно покинул сегодняшний матч - уходя, он держится за ногу, вероятно, получил травму. Здоровья!!!

32' Ткачёв зарабатывает стандарт. Всё заканчивается ударом Горбатенко, но Игорь попадает в Максимова.

31' Остановка игры. Альварес в брутальном подкате влетает в Хубулова. Обошлось без предупреждения.

30' Джорджевич бьет головой после передачи Ткачева, тащит Лория в дальнем углу!

29' Максимов после фланговой передачи мяч принимает и бьет по воротам, накрыли его попытку! Лория с огромным трудом переводит мяч на угловой.

29' В телетрансляции показали трибуну "Арсенала". Четыре болельщика сегодня поддерживают наш клуб на "Анжи-Арене"! Вот это молодцы.

25' Второй корнер у ворот Анжи! К нашему разочарованию, Лория здорово играет на выходе.

22' А вот и первый угловой "Арсенала". Подача Горбатенко и снова удар Ткачева. Снова неточно - на трибуну, а не в ворота.

22' С дальней дистанции сильно бьет Кангва, парирует мяч Лория.

21' Хорошая передача на Ткачева, на дальний угол штрафной, оттуда он попытался слету пробить. Неплохая попытка, но точности не хватило - мяч прошел рядом со штангой.

19' Вновь подача Хубулова с корнера, вновь на ближнюю штангу, наши к такому привыкли уже...

18' С такими скоростями, которые сейчас демонстрируют футболисты обеих команд, радует, что в Махачкале тепло. Иначе бы замерзли все.

16' Очередной корнер у ворот "Арсенала". На этот раз мяч даже не долетел до створа. А вот в ответной атаке есть первый удар от Кангвы - точно в руки Лории.

15' Болельщики проснулись вместе с первым голом "Анжи" - и кричалки, и барабан.

14' А теперь ошибка махачкалинцев и атака канониров 3-в-2. Ткачёв поспешил с ударом! Защитники блокируют выстрел, а вторым темпом атака захлебнулась на Комбарове.

11' Ого! И едва второй гол не получили! Боурчану буквально "подарил" мяч сопернику в опасной близости от ворот. Прудников сразу же нашёл Полуяхтова, но, к счастью, Сунзу вовремя подключился к обороне и уже буквально в нескольких сантиметрах от ворот Габулова спас "Арсенал". Что-то расслабились наши футболисты. С "Зенитом" победу рвали зубами, а сейчас что? Аутсайдеру чемпионата проиграем?.. Ттт, ни в коем случае такого не желаем.

10' Первая позиционная атака "Арсенала". Но всё заканчивается на Комбарове. Кирилл упускает мяч за боковую!

7' Третий угловой "Анжи" - и гол в ворота "Арсенала". От рук Габулова мяч транзитом через спину Самарджича залетает в сетку наших ворот! Эх, начало не очень...

7' Гол. "Анжи" - "Арсенал" 1:0.

6' У "Анжи" два угловых подряд! С первого едва не забили, но обошлось. Оп, еще третий корнер будет!

4' Сунзу выполнил длинную передачу на Джорджевича, но Лука не успевает к мячу. Осторожное начало матча.

3' А сейчас "Анжи" разыграли первый штрафной в игре - фол наших футболистов против Хубулова. Защита "Арсенала" сыграла в этом эпизоде на 100%.

2' Зафиксирован первый офсайд в игре - у "Анжи".

2' На трибунах такая тишина... Народу совсем немного. По крайней мере, судя по телевизионной картинке.

1' "Арсенал" так торопился начать встречу и убежать в атаку, что стартовал раньше времени. Судье пришлось заново настраивать свой секундомер и давать второй свисток. Вот теперь точно полный вперед!!!

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед, за Тулу!!!

0' Команды уже появились на поле. В Махачкале тепло - +14! Завидуем - у нас уже конкретно подморозило...

0' Блиц-интервью с тренерами команд перед игрой:

Вадим Скрипченко, главный тренер «Анжи»:

- Я доволен игрой команды в первом тайме прошлого матча. Изменения в составе связаны с повреждениями игроков. У нас есть хорошая конкуренция в каждой линии. Лорию выбирает тренерский штаб. Все ребята понимают, что выбраться из подвала турнирной таблицы нам поможет только предельная концентрация и самоотдача.

Миодраг Божович, главный тренер «Арсенала»:

- Не думаю, что «Анжи» — аутсайдер этой встречи. Обеим командам нужны очки. То, что мы выиграли у Краснодара и Зенита, не значит, что мы сильная команда. Максимов восстановился после травмы, хорошо работал на тренировках — мы решили поставить его с первых минут.

Отметим, что Илья Максимов займет на поле место Горана Чаушича, который пропускает эту встречу из-за перебора желтых карточек.

0' Оперативный фоторепортаж от пресс-службы ПФК «Арсенал» — антураж предстоящей игры:

0' Формы сегодняшних соперников. Махачкалинцы — в привычном салатовом, туляки — в красной форме!

0' Стартовые составы команд:

0' Отметим, что последние матчи между махачкалинцами и туляками получается бескомпромиссными — две победы у «Арсенала» и три у «Анжи». Посмотрим, в чью сторону чаша весов склонится на этот раз.

0' Добрый вечер вокресенья, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Второй подряд матч на выезде проводит наша команда, на этот раз отправились в Дагестан — нас ждет игра с махачкалинским «Анжи». Начало ровно в 19.00, присоединяйтесь к нашей текстовой трансляции!