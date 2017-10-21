В Крапивне отреставрируют два здания и построят смотровую площадку

фото Юлии Александровой.

Программа благоустройства Крапивны может лечь в основу федеральной программы по развитию всех малых исторических городов России.

21 октября село Крапивна Тульской области с рабочим визитом посетил заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков. Визит состоялся в рамках VIII Всероссийской конференции по сохранению и возрождению малых исторических городов и сельских поселений, которая уже несколько дней проходит в Туле.

Целью стало ознакомление с планами по реставрации исторических объектов и благоустройство населенного пункта в рамках подготовки к празднованию 500-летия Большой засечной черты.

Олег Рыжков в сопровождении заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева и заместителя министра культуры региона Ирины Ивановой осмотрел объекты, которые предстоит отреставрировать. Среди них «дом с колоннами» – бывшее полицейское управление.

В 90-е годы в нём располагался детский дом, а после его закрытия здание, находящееся в федеральной собственности, пустовало и ветшало.

На данный момент в здании проведены противоаварийные работы, перекрыта крыша, но для его полной реставрации необходим достаточно большой объём средств.

В целом в Крапивне сосредоточено большое количество исторических объектов и почти на каждый квартал есть планы по восстановлению. С этой целью Олег Рыжков предложил заключать с предпринимателями договор концессии.

– В 2003 году здесь состоялся первый фестиваль Крапивы, тогда было больше приезжих, нежели местных участников. Но со временем фестиваль стал очень популярным среди селян, – отметила Директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого, депутат Тульской областной Думы Екатерина Толстая.

Она отметила, что сам фестиваль подтолкнул жителей к заботе о своем родном селе: в ожидании гостей они приводят в порядок свои дома, сажают цветы, причем не любые, а те, которые сажали их бабушки.

Заместитель министра культуры региона Ирина Иванова рассказала, что в основной план мероприятий по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля вошли в Крапивне два объекта по улице Коммунаров – Никольский собор и бывшее полицейское управление. Они будут отреставрированы в 2018-2020 годы. Сейчас центр по охране памятников архитектуры разрабатывает техническую документацию для предстоящих работ. Кроме этого планируется придать исторический облик торговым рядам.





На восстановление усадеб будет выделено порядка 50 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

В перечень дополнительных мероприятий планируется включить обустройство смотровой площадки в Крапивне и благоустройство набережной реки. В настоящее время этот вопрос прорабатывается.

Запланированы работы и по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Олег Рыжков в связи с этим отметил, что при создании комфортной среды нельзя допустить разрушения исторического наследия.

– У Крапивны большой потенциал, но здесь нужен жесткий архитектурный контроль. Программы, конечно, помогут сделать здесь то, что намечено, но без совместной работы с жителями ничего не получится, - отметил заместитель министра.

Комплексное благоустройство Крапивны может стать началом разработки федеральной программы по развитию всех малых исторических городов России, –

добавил Олег Рыжков.

Он подчеркнул, что сейчас из федерального центра выделяются средства на восстановление малых городов по программе празднования 500-летия Тульского кремля и большой засечной черты.