В Крапивне отреставрируют два здания и построят смотровую площадку
Программа благоустройства Крапивны может лечь в основу федеральной программы по развитию всех малых исторических городов России.
21 октября село Крапивна Тульской области с рабочим визитом посетил заместитель министра культуры РФ Олег Рыжков. Визит состоялся в рамках VIII Всероссийской конференции по сохранению и возрождению малых исторических городов и сельских поселений, которая уже несколько дней проходит в Туле.
Олег Рыжков в сопровождении заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева и заместителя министра культуры региона Ирины Ивановой осмотрел объекты, которые предстоит отреставрировать. Среди них «дом с колоннами» – бывшее полицейское управление.
В 90-е годы в нём располагался детский дом, а после его закрытия здание, находящееся в федеральной собственности, пустовало и ветшало.
На данный момент в здании проведены противоаварийные работы, перекрыта крыша, но для его полной реставрации необходим достаточно большой объём средств.
В целом в Крапивне сосредоточено большое количество исторических объектов и почти на каждый квартал есть планы по восстановлению. С этой целью Олег Рыжков предложил заключать с предпринимателями договор концессии.
– В 2003 году здесь состоялся первый фестиваль Крапивы, тогда было больше приезжих, нежели местных участников. Но со временем фестиваль стал очень популярным среди селян, – отметила Директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого, депутат Тульской областной Думы Екатерина Толстая.
Она отметила, что сам фестиваль подтолкнул жителей к заботе о своем родном селе: в ожидании гостей они приводят в порядок свои дома, сажают цветы, причем не любые, а те, которые сажали их бабушки.
На восстановление усадеб будет выделено порядка 50 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.
Комплексное благоустройство Крапивны может стать началом разработки федеральной программы по развитию всех малых исторических городов России, –
добавил Олег Рыжков.
Он подчеркнул, что сейчас из федерального центра выделяются средства на восстановление малых городов по программе празднования 500-летия Тульского кремля и большой засечной черты.