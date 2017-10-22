Волейбольная «Тулица» на выезде разгромила «Воронеж»

В Воронеже состоялся третий тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд. В первой игре тура местный клуб «Воронеж» встретился с волейболистками «Тулицы».

С первых розыгрышей стало понятно, что команды находятся в разных весовых категориях. Волейболистки «Тулицы» превосходили соперниц практически во всех элементах, и без труда выиграли первый сет с серьёзным перевесом – 25:15.

Вторая и третья партии стали продолжением стартовой, и закончились с большим перевесом в пользу тулячек – 25:11 и 25:9 соответственно. Сейчас «Тулица» находится на десятом месте в таблице Чемпионата.