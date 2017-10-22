Волейбольная «Тулица» на выезде разгромила «Воронеж»
Встреча команд, прошедшая в рамках третьего тура Чемпионата России, закончилась со счётом 3:0.
В Воронеже состоялся третий тур Чемпионата России по волейболу среди женских команд. В первой игре тура местный клуб «Воронеж» встретился с волейболистками «Тулицы».
С первых розыгрышей стало понятно, что команды находятся в разных весовых категориях. Волейболистки «Тулицы» превосходили соперниц практически во всех элементах, и без труда выиграли первый сет с серьёзным перевесом – 25:15.
Вторая и третья партии стали продолжением стартовой, и закончились с большим перевесом в пользу тулячек – 25:11 и 25:9 соответственно. Сейчас «Тулица» находится на десятом месте в таблице Чемпионата.
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