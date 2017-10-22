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Житель Узловой ударил ножом женщину, которая пыталась разнять пьяную драку

Житель Узловой ударил ножом женщину, которая пыталась разнять пьяную драку

От полученного ранения несчастная скончалась на месте. Преступник проведёт 10 лет в колонии строгого режима.

Узловским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя. Мужчина обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, ночью, после распития спиртного между осужденным и его знакомым произошла ссора, в ходе которой преступник схватил нож и начал угрожать приятелю.

Находившаяся рядом женщина попыталась сгладить конфликт и встать между спорщиками, но получила удар ножом в грудь. Смерть женщины была констатирована на месте происшествия.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок полтора года.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:33 +4
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Тульская областьУзловая

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