Житель Узловой ударил ножом женщину, которая пыталась разнять пьяную драку

От полученного ранения несчастная скончалась на месте. Преступник проведёт 10 лет в колонии строгого режима.

Узловским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя. Мужчина обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, ночью, после распития спиртного между осужденным и его знакомым произошла ссора, в ходе которой преступник схватил нож и начал угрожать приятелю.

Находившаяся рядом женщина попыталась сгладить конфликт и встать между спорщиками, но получила удар ножом в грудь. Смерть женщины была констатирована на месте происшествия.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок полтора года.