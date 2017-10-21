Сергей Галкин поблагодарил храбрую жительницу Венёвского района за задержание преступника

Фото пресс-службы УМВД по Тульской области.

Женщина не растерялась в опасной ситуации.

Начальник УМВД Сергей Галкин от имени Управления МВД России по Тульской области поблагодарил жительницу Венёвского района Екатерину Дегтярёву за помощь в раскрытии преступления.

Напомним, 6 октября в поселке Оленьковский продавец одного из магазинов закрыла в торговом зале мужчину, который поздним вечером пытался совершить разбойное нападение. Злоумышленник надел на голову вязаную шапку с прорезями для глаз и, угрожая ножом, стал требовать деньги и алкоголь.

Женщина не растерялась в опасной ситуации — выбежала на улицу, заблокировала дверь и вызвала полицию.

Сергей Галкин поблагодарил Екатерину Дегтярёву за активную гражданскую позицию и содействие органам внутренних дел, а также вручил ценный подарок.