Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.
В Болохово ночью сгорел автомобиль «Ауди»
Все обстоятельства происшествия выясняются.
21 октября в 2.48 в службу спасения заявили о возгорании автомобиля «Ауди 100», расположенного в Болохово на улице Корнеева.
Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 2.50, огонь ликвидировали уже через три минуты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.
В результате происшествия в автомобиле выгорели моторный и багажный отсеки, закоптился салон, сгорело правое переднее колесо. Причина пожара устанавливается.
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