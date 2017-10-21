В Болохово ночью сгорел автомобиль «Ауди»

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

21 октября в 2.48 в службу спасения заявили о возгорании автомобиля «Ауди 100», расположенного в Болохово на улице Корнеева.



Два пожарных расчета прибыли на место происшествия в 2.50, огонь ликвидировали уже через три минуты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

В результате происшествия в автомобиле выгорели моторный и багажный отсеки, закоптился салон, сгорело правое переднее колесо. Причина пожара устанавливается.