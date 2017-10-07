Женщина помогла задержать преступника в Веневском районе

С помощью смелого продавца сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего разбойное нападение на магазин в поселке Оленьковский.

В дежурную часть отдела полиции по Венёвскому району поступило сообщение. Оказывается, что 38-летняя женщина продавец закрыла в магазине мужчину, который пытался совершить разбойное нападение. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа полиции. Мужчину задержали.

Как выяснилось, ранее неоднократно судимый 61-летний местный житель, убедившись в отсутствии в торговом зале покупателей, надел на голову вязаную шапку с прорезями для глаз, зашёл в помещение и, угрожая продавцу ножом, стал требовать передачи денег и алкогольной продукции.

Женщина смогла выбежать на улицу и заблокировала дверь. Удерживая дверь, она по телефону сообщила о происшествии директору торговой точки, который и вызвал сотрудников полиции. После этого он прибежал на помощь женщине и закрыл входную дверь на замок. Преступник, находясь внутри магазина, похитил из кассы почти 18 тысяч рублей, несколько бутылок пива и пачек сигарет.

Общий ущерб - более 19 тысяч рублей.

Полицейские прибыли на место происшествия, задержали мужчину и доставили его в дежурную часть отдела полиции. В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Руководство Управления МВД по Тульской области выражает благодарность жительнице посёлка Оленьковский, решительные и отважные действия которой помогли задержать преступника.