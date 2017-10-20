В тульском Управлении Росреестра будет работать «горячая линия»

Управлением Росреестра по Тульской области во вторник, 24 октября, будет организована «горячая линия» по вопросам в сфере государственного земельного надзора.

Тулякам расскажут о нарушениях земельного законодательства и ответственности за их совершение.

Звонки будут приниматься с 10 до 12 часов по телефону: 34-44-75.

На вопросы будет отвечать начальник отдела государственного земельного надзора Виктория Ивановна Ишутина.