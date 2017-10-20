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В тульском Управлении Росреестра будет работать «горячая линия»

В тульском Управлении Росреестра будет работать «горячая линия»

На вопросы жителей ответит начальник отдела государственного земельного надзора Виктория Ишутина.

Управлением Росреестра по Тульской области во вторник, 24 октября, будет организована «горячая линия» по вопросам в сфере государственного земельного надзора.

Тулякам расскажут о нарушениях земельного законодательства и ответственности за их совершение.

Звонки будут приниматься с 10 до 12 часов по телефону: 34-44-75.

На вопросы будет отвечать начальник отдела государственного земельного надзора Виктория Ивановна Ишутина.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:43 +1
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