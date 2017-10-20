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Эксперты Банка России рассказали тулякам, как выбрать банковский вклад

Эксперты Банка России рассказали тулякам, как выбрать банковский вклад

Вклады делятся на два основных вида – срочные и «до востребования». У них разные условия оформления и получения прибыли.

Депозит – простой, надежный финансовый инструмент и популярный способ сбережения: по состоянию на начало сентября объем вкладов жителей нашего региона составил более 170 млрд рублей.

Управляющий тульским отделением Банка России Дмитрий Новиков отмечает: по закону вклады могут открывать только банки. Все другие компании, которые привлекают средства частных лиц, заключают с гражданами договоры займа, залога и прочие. Ещё один важный момент – система страхования распространяется только на банковские вклады.

В случае закрытия организации вкладчику гарантируется возмещение всех его вкладов в банке, но не более 1 млн 400 тысяч рублей.

Банковские вклады можно поделить на срочные и «до востребования». Ставка по второму виду минимальная, поэтому его используют не для заработка, а для того, чтобы проводить текущие расчеты – оплачивать коммунальные услуги, пополнять счета банковских карт.

По срочным вкладам есть возможность получать проценты в конце срока вклада или ежемесячно. Если вы выбрали вариант с периодической выплатой процентов, но не забираете их, то они тоже могут увеличить вашу прибыль. Проценты причисляются к сумме вклада и на них тоже начисляются проценты, которые позволяют увеличивать сумму итогового дохода.

Оформляя вклад, поинтересуйтесь, является ли он пролонгируемым. В этом случае он может быть автоматически продлен на определённый договором срок. Внимательно читайте договор вклада до подписания – это поможет избежать многих проблем.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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Дмитрий Новиков
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