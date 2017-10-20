Двоих жителей Богородицка осудят за кражу 180 килограммов цветмета

Заместителем Узловского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Богородицка, обвиняемых в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, 4 апреля обвиняемые приехали к производственному участку приема лома цветного металла ООО «Оптцветмет», расположенному в Узловой и похитили 15 кг лома меди, 37 кг латуни, 3,4 кг алюминия на общую сумму 9504 рубля.

Вторую кражу они совершили неделю спустя – добычей воров стали 13,2 кг меди, 91 кг латуни и 29 кг алюминия. Общая сумма причинённого ущерба – 28194 рубля. Уголовное дело направлено в Узловский городской суд для рассмотрения по существу.