новости
новости
Регистрация
В Тульской области состоится общерегиональный День приема граждан

В Тульской области состоится общерегиональный День приема граждан

Он пройдет 26 октября с 15.00 до 20.00.

Личный прием проводится в органах исполнительной власти Тульской области, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органах, органах местного самоуправления Тульской области.

Личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные, проводится руководителями органов или уполномоченными лицами органов в соответствии с их компетенцией и обеспечивается с согласия заявителей личное обращение в режиме видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.

Личный прием проводится в порядке очередности при представлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

Информацию об адресах приемных и возможности предварительной записи можно узнать по телефонам 8 (4872) 30-62-75, 30−63−40, на портале «Открытый регион 71», на официальных сайтах соответствующих органов.

В правительстве Тульской области предварительная запись на прием организована на портале «Открытый регион 71», по телефону 8 (4872) 30-62-75 или при личном обращении гражданина в приемную правительства Тульской области (Тула, проспект Ленина, 2, подъезд 10).

сегодня, в 15:20 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
прием гражданобщерегионального Дня приема граждан

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские модели представили коллекции эко-дизайнеров на Российской Экологической неделе
Тульские модели представили коллекции эко-дизайнеров на Российской Экологической неделе
Тульская велосипедистка Анастасия Войнова завоевала золото на чемпионате Европы
Тульская велосипедистка Анастасия Войнова завоевала золото на чемпионате Европы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.