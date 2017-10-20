В Тульской области состоится общерегиональный День приема граждан
Он пройдет 26 октября с 15.00 до 20.00.
Личный прием проводится в органах исполнительной власти Тульской области, территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органах, органах местного самоуправления Тульской области.
Личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные, проводится руководителями органов или уполномоченными лицами органов в соответствии с их компетенцией и обеспечивается с согласия заявителей личное обращение в режиме видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.
Личный прием проводится в порядке очередности при представлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Информацию об адресах приемных и возможности предварительной записи можно узнать по телефонам
В правительстве Тульской области предварительная запись на прием организована на портале «Открытый регион 71», по телефону