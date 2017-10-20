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Тульская велосипедистка Анастасия Войнова завоевала золото на чемпионате Европы
Фото с личной страницы Анастасии Войновой ВКонтакте

Тульская велосипедистка Анастасия Войнова завоевала золото на чемпионате Европы

Соревнования проходят в Берлине.

18 октября в Берлине стартовал чемпионат Европы по велоспорту на треке. За два дня туляки завоевали первый комплект медалей. Тульская спортсменка Анастасия Войнова и москвичка Дарья Шмелева добыли золото в командном спринте, опередив немок Мириам Вельте и Кристину Фогель с преимуществом в 0,247 секунды.

Тулячка Евгения Аугустинас (Романюта) заняла 2-е место в гонке с выбыванием.

Представитель тульской велогруппы «Марафон» Максим Пискунов вошел в десятку сильнейших в скретче и в итоге занял 7-е место.

Завершится европейский турнир 22 октября.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:00 +16
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