Тульская велосипедистка Анастасия Войнова завоевала золото на чемпионате Европы

Фото с личной страницы Анастасии Войновой ВКонтакте

18 октября в Берлине стартовал чемпионат Европы по велоспорту на треке. За два дня туляки завоевали первый комплект медалей. Тульская спортсменка Анастасия Войнова и москвичка Дарья Шмелева добыли золото в командном спринте, опередив немок Мириам Вельте и Кристину Фогель с преимуществом в 0,247 секунды.

Тулячка Евгения Аугустинас (Романюта) заняла 2-е место в гонке с выбыванием.

Представитель тульской велогруппы «Марафон» Максим Пискунов вошел в десятку сильнейших в скретче и в итоге занял 7-е место.

Завершится европейский турнир 22 октября.