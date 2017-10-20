Тульские модели представили коллекции эко-дизайнеров на Российской Экологической неделе

Фото Игоря Стражина.

Российская Неделя Экологии проходит у самых стен Кремля в сердце столицы с 18 по 22 октября.

Впервые на центральной площади Москвы создано единое экологическое пространство, включающее в себя все стороны экологического стиля жизни — культурную, природоохранную и потребительскую — от лучших примеров экологического искусства до идеологии восприятия экологических стандартов потребления.

Центральным событием в день открытия Российской Экологической Недели стал показ более чем двадцати эко-дизайнеров в рамках Eco Fashion Week 2017.

Коллекции дизайнеров Московского конкурса молодых модельеров и проекта Rusecomoda представили 60 моделей из Тулы и области — воспитанницы модельного агентства Natali Models, в состав которого вошли и девушки из творческого объединения «YH» — Новомосковск.

Коллекции экодизайнеров — это этнические коллекции созданные без использования натуральных кожи и меха животных с сохранением традиционных техник, без применения вредных веществ.

Только натуральное окрашивание и ручная работа.