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Тульские модели представили коллекции эко-дизайнеров на Российской Экологической неделе
Фото Игоря Стражина.

Тульские модели представили коллекции эко-дизайнеров на Российской Экологической неделе

Российская Неделя Экологии проходит у самых стен Кремля в сердце столицы с 18 по 22 октября.

Впервые на центральной площади Москвы создано единое экологическое пространство, включающее в себя все стороны экологического стиля жизни — культурную, природоохранную и потребительскую — от лучших примеров экологического искусства до идеологии восприятия экологических стандартов потребления.

Центральным событием в день открытия Российской Экологической Недели стал показ более чем двадцати эко-дизайнеров в рамках Eco Fashion Week 2017.

Коллекции дизайнеров Московского конкурса молодых модельеров и проекта Rusecomoda представили 60 моделей из Тулы и области — воспитанницы модельного агентства Natali Models, в состав которого вошли и девушки из творческого объединения «YH» — Новомосковск.

Коллекции экодизайнеров — это этнические коллекции созданные без использования натуральных кожи и меха животных с сохранением традиционных техник, без применения вредных веществ.

Только натуральное окрашивание и ручная работа.

Галерея
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 1
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 2
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 3
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 4
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 5
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 6
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 7
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 8
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 9
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 10
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 11
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 12
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 13
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 14
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 15
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 16
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 17
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 18
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 19
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 20
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 21
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 22
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 23
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 24
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 25
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 26
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 27
Тулячки на Экологической неделе моды, Фото: 28
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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:32 0
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