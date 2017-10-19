В Венёвском районе на железной дороге временно введут реверсивное движение

Изменения связаны с ремонтом путей. Один из поездов скорректирует расписание движения.

В тульском регионе Московской железной дороги с 24 октября по 3 ноября железнодорожники проведут ремонт первого главного пути на перегоне «Венёв – Мордвес». Работы должны повесить безопасность и надежность перевозок.

На время ремонта движение поездов на участке будет организовано по одному пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в обе стороны.

В связи с этим пригородный поезд №6735/6736 «Ожерелье – Урванка» будет отправляться в рейс на 58 минут позже привычного расписания – в 18.43.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и планировать маршруты поездок заранее. Со всеми изменениями можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте «РЖД».