Фото Дмитрия Дзюбина.
В Туле с крыши сорвался мужчина
Он в срочном порядке был доставлен в больницу.
Во вторник днем из поселка Ивановские Дачи в одну из больниц Тулы был доставлен 39-летний мужчина с травмами, характерными для падения с высоты.
Как рассказали Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, мужчину забрала скорая от дома №9 по ул. Пионерской. По предварительным данным, он упал с крыши 5-этажного дома.
Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
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