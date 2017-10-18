В Туле с крыши сорвался мужчина

Фото Дмитрия Дзюбина.

Он в срочном порядке был доставлен в больницу.

Во вторник днем из поселка Ивановские Дачи в одну из больниц Тулы был доставлен 39-летний мужчина с травмами, характерными для падения с высоты.

Как рассказали Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, мужчину забрала скорая от дома №9 по ул. Пионерской. По предварительным данным, он упал с крыши 5-этажного дома.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.