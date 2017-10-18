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В Туле с крыши сорвался мужчина
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле с крыши сорвался мужчина

Он в срочном порядке был доставлен в больницу.

Во вторник днем из поселка Ивановские Дачи в одну из больниц Тулы был доставлен 39-летний мужчина с травмами, характерными для падения с высоты. 
 
Как рассказали Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области, мужчину забрала скорая от дома №9 по ул. Пионерской. По предварительным данным, он упал с крыши 5-этажного дома.
 
Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:34 +1
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ТулаИвановские Дачи

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