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В Болохово из-за ОРВИ и пневмонии одна из школ закрыта на карантин

В Болохово из-за ОРВИ и пневмонии одна из школ закрыта на карантин

Для выполнения учебного плана директором принято решение перенести осенние каникулы. Они начались в образовательном учреждении с 18 октября.

Сегодня в соцсетях появилась информация о том, что в Болохово школа №2 закрыта на карантин. В министерстве образования Тульской области Myslo подтвердили данный факт.

В ведомстве сообщили, что в Болоховской общеобразовательной школе №2 учатся 357 человек. В настоящее время в данном образовательном учреждении зарегистрировано 54 заболевших ребенка (преимущественно ОРВИ), из них с диагнозом пневмония – 8 человек.

«Обучающиеся с диагнозом пневмония получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме», – отметили в министерстве.

В связи  со снижением посещаемости по классам приказом директора школы принято решение о переносе осенних каникул на 18 октября. Занятия возобновятся через 10 дней – с 28 октября.

«Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация находится на контроле в Управлении Роспотребнадзора по Тульской области и министерстве здравоохранения Тульской области», – уточнил собеседник издания.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:15 +3
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Тульская областьБолохово

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