За прошедшую неделю 5982 туляка заболели ОРВИ
Эта цифра ниже эпидемического порога на 32,6%.
Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, что в государственных учреждениях здравоохранения области продолжается массовая вакцинация против гриппа.
По итогам прошедшей недели против гриппа привито более 370 тысяч жителей Тульской области,
Благоприятная ситуация для проведения профилактических прививок сохраняется, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения остается ниже порогового уровня.
За прошедшую неделю в области зарегистрировано 5982 случая заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 32,6%. По результатам еженедельного лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.
По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06.
А вы прививаетесь от гриппа?