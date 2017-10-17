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За прошедшую неделю 5982 туляка заболели ОРВИ
Фото Myslo.

За прошедшую неделю 5982 туляка заболели ОРВИ

Эта цифра ниже эпидемического порога на 32,6%.

Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, что в государственных учреждениях здравоохранения области продолжается массовая вакцинация против гриппа.

По итогам прошедшей недели против гриппа привито более 370 тысяч жителей Тульской области, в том числе более 9 тысяч человек – за счет других источников финансирования.

Благоприятная ситуация для проведения профилактических прививок сохраняется, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения остается ниже порогового уровня.

За прошедшую неделю в области зарегистрировано 5982 случая заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 32,6%. По результатам еженедельного лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-33-25, 37-07-06.

 

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