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Куда звонить тулякам, если в квартире нет тепла?

Куда звонить тулякам, если в квартире нет тепла?

По вопросам отопительного сезона в муниципальном образовании город Тула работают горячие линии.

№ п/п

Территориальный округ

Номера телефонов

Время работы

1

Центральный территориальный округ

(4872) 36-30-92

с 8.00 до 20.00

 

2

Зареченский территориальный округ

(4872) 47-16-68

с 8.00 до 20.00

3

Привокзальный территориальный округ

(4872) 24-71-74

с 8.00 до 20.00

4

Пролетарский территориальный округ

(4872) 41-06-49;

(4872) 41-73-40;

с 8.00 до 20.00

5

Советский

территориальный округ

(4872) 30-18-84; 30-17-11

с 8.00 до 20.00

6.

Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы

+7-919-081-23-09

 

с 8.00 до 20.00

7.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы

1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37

круглосуточно

8.

АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»

(4872) 42-53-23

круглосуточно

9.

ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»

(4872) 56-54-54

круглосуточно

10.

Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»

(4872) 42-53-26, 42-53-34

круглосуточно

Также работа горячей линии организована в каждой управляющей компании, в ежедневном режиме с 8.00 до 20.00. Номера телефонов горячей линии – в документе

сегодня, в 15:00 0
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