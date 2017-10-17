Куда звонить тулякам, если в квартире нет тепла?

По вопросам отопительного сезона в муниципальном образовании город Тула работают горячие линии.

№ п/п Территориальный округ Номера телефонов Время работы 1 Центральный территориальный округ (4872) 36-30-92 с 8.00 до 20.00 2 Зареченский территориальный округ (4872) 47-16-68 с 8.00 до 20.00 3 Привокзальный территориальный округ (4872) 24-71-74 с 8.00 до 20.00 4 Пролетарский территориальный округ (4872) 41-06-49; (4872) 41-73-40; с 8.00 до 20.00 5 Советский территориальный округ (4872) 30-18-84; 30-17-11 с 8.00 до 20.00 6. Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы +7-919-081-23-09 с 8.00 до 20.00 7. Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы 1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37 круглосуточно 8. АДДС ЗАО «Тулатеплосеть» (4872) 42-53-23 круглосуточно 9. ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы» (4872) 56-54-54 круглосуточно 10. Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал» (4872) 42-53-26, 42-53-34 круглосуточно

Также работа горячей линии организована в каждой управляющей компании, в ежедневном режиме с 8.00 до 20.00. Номера телефонов горячей линии – в документе.