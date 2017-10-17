Куда звонить тулякам, если в квартире нет тепла?
По вопросам отопительного сезона в муниципальном образовании город Тула работают горячие линии.
|
№ п/п
|
Территориальный округ
|
Номера телефонов
|
Время работы
|
1
|
Центральный территориальный округ
|
(4872) 36-30-92
|
с 8.00 до 20.00
|
2
|
Зареченский территориальный округ
|
(4872) 47-16-68
|
с 8.00 до 20.00
|
3
|
Привокзальный территориальный округ
|
(4872) 24-71-74
|
с 8.00 до 20.00
|
4
|
Пролетарский территориальный округ
|
(4872) 41-06-49;
(4872) 41-73-40;
|
с 8.00 до 20.00
|
5
|
Советский
территориальный округ
|
(4872) 30-18-84; 30-17-11
|
с 8.00 до 20.00
|
6.
|
Управление по городскому хозяйству администрации города Тулы
|
+7-919-081-23-09
|
с 8.00 до 20.00
|
7.
|
Единая дежурно-диспетчерская служба города Тулы
|
1391, (4872) 47-20-34, 47-20-37
|
круглосуточно
|
8.
|
АДДС ЗАО «Тулатеплосеть»
|
(4872) 42-53-23
|
круглосуточно
|
9.
|
ООО «Аварийно-диспетчерская служба города Тулы»
|
(4872) 56-54-54
|
круглосуточно
|
10.
|
Диспетчерская ОАО «Тулагорводоканал»
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(4872) 42-53-26, 42-53-34
|
круглосуточно
Также работа горячей линии организована в каждой управляющей компании, в ежедневном режиме с 8.00 до 20.00. Номера телефонов горячей линии – в документе.