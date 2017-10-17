Администрация Тулы об опасной лестнице: «Опасный участок будет обнесен сигнальной лентой»

Тульские власти прокомментировали обращение читателя по поводу лестницы в сквере Русско-армянской дружбы.

– Работы по ремонту сквера ведутся на спонсорские средства. В этом году выполнено восстановление подпорных стен. В следующем году будет выполнено основное благоустройство, в том числе асфальтирование тротуаров, озеленение и т.д. Опасный участок будет обнесён сигнальной лентой. Контроль за работами будет осуществлять главное управление по Центральному округу, – сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, в редакцию Myslo читатель по имени Александр прислал фотографии опасной лестницы в центре города:

«Несколько месяцев назад в сквере Русско-Армянской дружбы на Пушкинской, что находится напротив Пушкинского лицея, за Тульским областным судом, проводили ремонт облицовки ограды.

Сняли плитку и убрали лестницу. На сегодня центральная аллея сквера кончается метровым обрывом».