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Администрация Тулы об опасной лестнице: «Опасный участок будет обнесен сигнальной лентой»

Администрация Тулы об опасной лестнице: «Опасный участок будет обнесен сигнальной лентой»

Тульские власти прокомментировали обращение читателя по поводу лестницы в сквере Русско-армянской дружбы.

– Работы по ремонту сквера ведутся на спонсорские средства. В этом году выполнено восстановление подпорных стен. В следующем году будет выполнено основное благоустройство, в том числе асфальтирование тротуаров, озеленение и т.д. Опасный участок будет обнесён сигнальной лентой. Контроль за работами будет осуществлять главное управление по Центральному округу, – сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, в редакцию Myslo читатель по имени Александр прислал фотографии опасной лестницы в центре города:

«Несколько месяцев назад в сквере Русско-Армянской дружбы на Пушкинской, что находится напротив Пушкинского лицея, за Тульским областным судом, проводили ремонт облицовки ограды.

Сняли плитку и убрали лестницу. На сегодня центральная аллея сквера кончается метровым обрывом».

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:56 +3
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