В Тульской области собрали рекордный урожай зерновых

По оперативным сведениям, которые представил министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев губернатору, засеяно в этом году было 867,1 тыс га. Причем две трети этой площади было занято под зерновые – рожь, пшеницу, гречиху, ячмень, горох. И, как заметил министр, с 2002 года это самая большая посевная площадь.

Полностью структура посевных площадей в Тульской области в сезон 2017 года выглядит вот так

- На текущий момент общий валовый сбор зерновых превышает 1,93 млн. тонн. Это максимальный результат с 1987 года, то есть за последние 30 лет, - пояснил Дмитрий Миляев. И напомнил, что в тот 1987 год, единственный в истории Тульской области было собрано 2,24 млн. тонн зерна. Правда, и посевная площадь тогда под зерновыми была на 40% больше, чем сейчас.

Министр заверил, что по завершению всех работ и уточнению статистических данных, региона выйдет на уровень 2 млн. тонн зерновых.

- Оборотной стороной больших рекордных урожаев является значительное снижение цен на сельхозкультуры на внутреннем рынке, - пояснил министр. – Большое спасибо губернатору Тульской области, что откликнулся на просьбы наших крестьян. На прошлой неделе президент страны проводил совещание по АПК и поручил особое внимание обратить на экономические последствия таких рекордных урожаев – чтобы цены на сельхозпродукцию обеспечивали необходимый уровень рентабельности производителям.

Что касается «одной из любимых» министром и тульскими сельхозпроизводителями культуры – рапса – то сейчас уже собрано 115 тыс. тонн. По этой культуре регион выйдет на уровень 2014 года. Уже сейчас по данным минсельхоза России Тульская область по рапсу занимает 1-е место в ЦФО и 2-е место по России после Ставрополья.

По «второму хлебу» - картофелю, Тульская область занимает 2-е место по ЦФО и 2-е по России после Брянской области. Уже собрано 470 тыс тонн картофеля (данные без учета личных подсобных хозяйств).

- Компания «Мираторг» выкупила у «Национальной земельной компании», крупного производителя картофеля, много земли под свои нужды. Как это отразится на производстве картофеля в следующем сезоне? Не останутся ли без работы сотрудники? – уточнил губернатор.

- По данным компании, площади в Чернском и Тепло-огаревском районах компания предполагает использовать не только под зерновые, но и под производство так называемого «борщевого набора», то есть под картофель, свеклу, морковь, лук. В планах компании – строительство овощехранилища. Но даже если компания перераспределит площади в пользу каких-то других культур, мы без картофеля не останемся. Мы производим в 3,5-4 раза больше, чем потребляем.

По словам министра, подготовлена дорожная карта по переводу сотрудников из одного предприятия в другое. Ситуация находится на контроле минсельхоза Тульской области.

Что касается круглогодичного производства овощей, то тут успехи региона пока скромные. Работает одно тепличное хозяйство в Новомосковске – всего 9,6 га, что недостаточно для круглогодичного обеспечения области свежими овощами. В перспективе будут построены два крупных тепличных проекта. Оба инвестора планируют уже осенью 2018 года завершить строительство первых очередей. Полное завершение этих проектов и выход на 90 тыс тонн готовой продукции запланировано на 2020-2021 год.

По сахарной свекле, по словам Дмитрия Миляева, ожидается урожай на уровне 2016 года. Кстати о свекле. Губернатор вспомнил, что в прошлом году сельхозпроизводители жаловались, что не могли сдать урожай на Товарковский сахарный завод на переработку. Алексей Дюмин поинтересовался, какова ситуация в этом году?

- Товарковский сахарный завод по контрактам в основном работают именно с тульскими производителями, - ответил министр. – Да, были чисто технические сложности, связанные с «узкими местами» на приемке сырья. В этом году таких обращений нет.

Губернатор поинтересовался также, когда получат компенсации сельхозпроизводители за потери урожая из-за дождливой осени-2016.