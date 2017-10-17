новости
новости
Регистрация
В Тульской области собрали рекордный урожай зерновых

В Тульской области собрали рекордный урожай зерновых

На оперативном совещании у губернатора Тульской области обсудили вопросы сельского хозяйства и подвели предварительные итоги уборочной страды.

По оперативным сведениям, которые представил министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев губернатору, засеяно в этом году было 867,1 тыс га. Причем две трети этой площади было занято под зерновые – рожь, пшеницу, гречиху, ячмень, горох. И, как заметил министр, с 2002 года это самая большая посевная площадь.

Полностью структура посевных площадей в Тульской области в сезон 2017 года выглядит вот так

- На текущий момент общий валовый сбор зерновых превышает 1,93 млн. тонн. Это максимальный результат с 1987 года, то есть за последние 30 лет, - пояснил Дмитрий Миляев. И напомнил, что в тот 1987 год, единственный в истории Тульской области было собрано 2,24 млн. тонн зерна. Правда, и посевная площадь тогда под зерновыми была на 40% больше, чем сейчас.

Министр заверил, что по завершению всех работ и уточнению статистических данных, региона выйдет на уровень 2 млн. тонн зерновых.

- Оборотной стороной больших рекордных урожаев является значительное снижение цен на сельхозкультуры на внутреннем рынке, - пояснил министр. – Большое спасибо губернатору Тульской области, что откликнулся на просьбы наших крестьян. На прошлой неделе президент страны проводил совещание по АПК и поручил особое внимание обратить на экономические последствия таких рекордных урожаев – чтобы цены на сельхозпродукцию обеспечивали необходимый уровень рентабельности производителям.

Что касается «одной из любимых» министром и тульскими сельхозпроизводителями культуры – рапса – то сейчас уже собрано 115 тыс. тонн. По этой культуре регион выйдет на уровень 2014 года. Уже сейчас по данным минсельхоза России Тульская область по рапсу занимает 1-е место в ЦФО и 2-е место по России после Ставрополья.

По «второму хлебу» - картофелю, Тульская область занимает 2-е место по ЦФО и 2-е по России после Брянской области. Уже собрано 470 тыс тонн картофеля (данные без учета личных подсобных хозяйств).

- Компания «Мираторг» выкупила у «Национальной земельной компании», крупного производителя картофеля,  много земли под свои нужды. Как это отразится на производстве картофеля в следующем сезоне? Не останутся ли без работы сотрудники? – уточнил губернатор.

- По данным компании, площади в Чернском и Тепло-огаревском районах компания предполагает использовать не только под зерновые, но и под производство так называемого «борщевого набора», то есть под картофель, свеклу, морковь, лук. В планах компании – строительство овощехранилища. Но даже если компания перераспределит площади в пользу каких-то других культур, мы без картофеля не останемся. Мы производим в 3,5-4 раза больше, чем потребляем.

По словам министра, подготовлена дорожная карта по переводу сотрудников из одного предприятия в другое. Ситуация находится на контроле минсельхоза Тульской области.

Что касается круглогодичного производства овощей, то тут успехи региона пока скромные. Работает одно тепличное хозяйство в Новомосковске – всего 9,6 га, что недостаточно для круглогодичного обеспечения области свежими овощами. В перспективе будут построены два крупных тепличных проекта. Оба инвестора планируют уже осенью 2018 года завершить строительство первых очередей. Полное завершение этих проектов и выход на 90 тыс тонн готовой продукции запланировано на 2020-2021 год.

По сахарной свекле, по словам Дмитрия Миляева, ожидается урожай на уровне 2016 года. Кстати о свекле. Губернатор вспомнил, что в прошлом году сельхозпроизводители жаловались, что не могли сдать урожай на Товарковский сахарный завод на переработку. Алексей Дюмин поинтересовался, какова ситуация в этом году?

- Товарковский сахарный завод по контрактам в основном работают именно с тульскими производителями, - ответил министр. – Да, были чисто технические сложности, связанные с «узкими местами» на приемке сырья. В этом году таких обращений нет.

Губернатор поинтересовался также, когда получат компенсации сельхозпроизводители за потери урожая из-за дождливой осени-2016.

- На прошлой неделе подписано соглашение с минсельхозом России. Деньги в регион поступили 16 октября 2017 года. На текущей неделе приступим к выплатам, - пояснил министр.

 

 

 

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 19:10 +2
Другие статьи по темам
Событие
оперативное совещаниеитоги уборочной страды 2017
Люди
губернатор Тульской области Алексей ДюминДмитрий Миляевминистр сельского хозяйства Тульской области
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Под Тулой ранее судимая женщина обокрала соседа
Под Тулой ранее судимая женщина обокрала соседа
В Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров
В Тульской области составлен рейтинг кадастровых инженеров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.