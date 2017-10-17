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Под Тулой ранее судимая женщина обокрала соседа

Под Тулой ранее судимая женщина обокрала соседа

Подозреваемую в краже установили полицейские в Киреевском районе.

Полицейские в Киреевском районе установили подозреваемую в совершении кражи. Жертвой противоправного деяния стал 64-летний мужчина, проживающий в одном из общежитий в Болохово.

Он обратился в отдел МВД с заявлением, в котором сообщил, что из его комнаты пропали денежные средства в размере 8 тысяч рублей.

При проведении мероприятий полицейские предположили, что к хищению может быть причастна соседка потерпевшего — ранее судимая 44-летняя женщина. В ходе дальнейшей проверки эта версия подтвердилась.

Подозреваемая была задержана и доставлена в дежурную часть, где призналась в содеянном. В настоящее время в отделе МВД России по Киреевскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».

 

сегодня, в 20:00 +1
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