Под Тулой ранее судимая женщина обокрала соседа

Полицейские в Киреевском районе установили подозреваемую в совершении кражи. Жертвой противоправного деяния стал 64-летний мужчина, проживающий в одном из общежитий в Болохово.

Он обратился в отдел МВД с заявлением, в котором сообщил, что из его комнаты пропали денежные средства в размере 8 тысяч рублей.

При проведении мероприятий полицейские предположили, что к хищению может быть причастна соседка потерпевшего — ранее судимая 44-летняя женщина. В ходе дальнейшей проверки эта версия подтвердилась.

Подозреваемая была задержана и доставлена в дежурную часть, где призналась в содеянном. В настоящее время в отделе МВД России по Киреевскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».