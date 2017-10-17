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Сотрудники тульской Росгвардии почтили память погибшего капитана милиции ОМОН Анатолия Григорьева
Фото пресс-службы Росгвардии.

Сотрудники тульской Росгвардии почтили память погибшего капитана милиции ОМОН Анатолия Григорьева

Бойцы ОМОН рассказали школьникам о подвиге погибшего капитана.

Утро в Центре образования №20 города Тулы началось с минуты молчания и возложения цветов к мемориальной доске капитана милиции медицинской службы ОМОН Анатолия Григорьева.

– Для нас имя Анатолия Григорьева – это имя настоящего героя. Он всегда был настоящим бойцом, который не боялся трудностей и шёл только вперёд. В стенах нашей школы это очень важный день для всех нас, День памяти нашего выпускника, чья жизнь и отвага стали настоящим примером для молодого поколения, – отметил директор МБОУ «Центр образования №20» Андрей Матвиевский.

В день памяти сотрудники Росгвардии провели единый классный час, на котором рассказали о подвиге Анатолия Григорьева и вспомнили своих боевых товарищей. Дети читали стихи и исполняли патриотические песни. Для старших классов была организована спортивная эстафета. Главным судьей многоборья стал заместитель командира ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области майор полиции Сергей Колиенко, который вручил грамоты, медали призерам и главный приз – переходящий Кубок победителю.

 

В октябре 1997 года после проведения специальной операции личный состав ОМОН выдвинулся в пункт временной дислокации – г. Хасавюрт Республики Дагестан. При прохождении лесного массива автомобиль, на котором ехали бойцы тульского ОМОН, подвергся обстрелу из автоматического оружия. Бойцы ОМОНа вели ответный огонь по противнику. В перестрелке погиб капитан милиции Анатолий Александрович Григорьев.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:23 +3
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