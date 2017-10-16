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В Туле сотрудники спецподразделений соревновались в стрельбе
Фото пресс-службы Росгвардии.

В Туле сотрудники спецподразделений соревновались в стрельбе

Соревнования посвящены памяти сотрудников и военнослужащих Росгвардии, погибших при выполнении служебных обязанностей.

На войсковом стрельбище Управления Росгвардии по Тульской области прошел ежегодный турнир по специальной огневой подготовке, посвященный памяти сотрудников и военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Турнир собрал команды спецподразделений силовых ведомств из Калужской, Рязанской и Тульской областей. Участники соревновались в практической стрельбе из различных видов стрелкового оружия.

На открытии турнира присутствовали начальник УФСБ России по Тульской области, регионального УМВД, заместитель начальника УФСИН России по Тульской области, а также семьи погибших сотрудников и военнослужащих.

Открытие началось с торжественного поднятия флага соревнований и почтением памяти погибших минутой молчания.

– Подвиг сотрудников и военнослужащих, погибших во имя торжества закона и справедливости, – это наказ, завещание потомкам беречь свою Россию, свой народ. Этот турнир не только дань памяти и уважения погибшим, но и возможность для молодых ребят попробовать и показать себя, воспитать характер, силу духа и волю к победе, – отметил во вступительной речи начальник Управления Росгвардии полковник Олег Петрик.

На турнире каждая команда показывала свой профессионализм и опыт. Победителей наградили грамотами, ценными подарками и медалями.

По итогам соревнований кубок победителя завоевала команда СОБР Управления Росгвардии по Тульской области, серебро досталось УФСБ России по Тульской области, замкнули тройку призеров СОБРовцы Управления Росгвардии по Калужской области.

В командной эстафете одержала победу команда СОБР Управления Росгвардии по Калужской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:25 +3
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