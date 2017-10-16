В Туле сотрудники спецподразделений соревновались в стрельбе
Соревнования посвящены памяти сотрудников и военнослужащих Росгвардии, погибших при выполнении служебных обязанностей.
На войсковом стрельбище Управления Росгвардии по Тульской области прошел ежегодный турнир по специальной огневой подготовке, посвященный памяти сотрудников и военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанностей.
Турнир собрал команды спецподразделений силовых ведомств из Калужской, Рязанской и Тульской областей. Участники соревновались в практической стрельбе из различных видов стрелкового оружия.
На открытии турнира присутствовали начальник УФСБ России по Тульской области, регионального УМВД, заместитель начальника УФСИН России по Тульской области, а также семьи погибших сотрудников и военнослужащих.
Открытие началось с торжественного поднятия флага соревнований и почтением памяти погибших минутой молчания.
– Подвиг сотрудников и военнослужащих, погибших во имя торжества закона и справедливости, – это наказ, завещание потомкам беречь свою Россию, свой народ. Этот турнир не только дань памяти и уважения погибшим, но и возможность для молодых ребят попробовать и показать себя, воспитать характер, силу духа и волю к победе, – отметил во вступительной речи начальник Управления Росгвардии полковник Олег Петрик.
На турнире каждая команда показывала свой профессионализм и опыт. Победителей наградили грамотами, ценными подарками и медалями.
По итогам соревнований кубок победителя завоевала команда СОБР Управления Росгвардии по Тульской области, серебро досталось УФСБ России по Тульской области, замкнули тройку призеров СОБРовцы Управления Росгвардии по Калужской области.
В командной эстафете одержала победу команда СОБР Управления Росгвардии по Калужской области.