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Узловчанина осудили за ограбление детей
Фото vb.by

Узловчанина осудили за ограбление детей

Ближайшие три года мужчина проведет в колонии общего режима.

Узловский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю. 22-летний ранее судимый молодой человек обвинялся в совершении двух преступлений по статье «Совершение грабежа».

Суд установил, что 27 июня 2017 года обвиняемый находился в узловском парке культуры и отдыха. Он подошел к несовершеннолетней девочке, сорвал с ее шеи золотую цепочку с крестиком и скрылся. Общая сумма похищенного составила 7000 рублей.

Через два дня, 29 июня, в том же парке злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на еще одну несовершеннолетнюю девочку. На этот раз добычей преступника стала золотая цепочка стоимостью около 2000 рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, по совокупности преступлений суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 3 года 20 дней с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:20 0
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УзловаяТульская область

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