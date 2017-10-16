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В правительстве Тульской области обсудили реализацию указов Президента
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В правительстве Тульской области обсудили реализацию указов Президента

В Туле состоялось заседание профильной межведомственной комиссии под председательством Юрия Андрианова.

О результатах мониторинга реализации некоторых майских указов Владимира Путина доложил министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин.

Например, доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте относительно уровня 2011 года увеличилось с 36,9 до 37,3%, что обеспечило региону первое место по России в данном показателе.

Согласно Указу «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к 2018 году реальная заработная плата должна вырасти в 1,4-1,5 раза, по сравнению с уровнем шестилетней давности. По этому показателю Тульская область занимает четвёртое место в ЦФО и 24-е место в России. Сейчас уровень зарплаты по сравнению с 2011 годом составляет 114,1%. В первой тройке – Курская (115,1%), Белгородская (114,4%) и Воронежская области (114,2%).

Заместитель министра здравоохранения Тульской области Геннадий Ларин выступил с докладом об исполнении мероприятий по снижению смертности от туберкулеза, а министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Элеонора Шевченко доложила об обеспечении граждан доступным и комфортным жильём.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:30 +1
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