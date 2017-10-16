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Где в Туле отключат электричество 17 октября

Где в Туле отключат электричество 17 октября

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» предупреждают о плановых работах.

Ремонт и профилактика пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • Красноармейский пр-т, 7,
  • ул. Братьев Жабровых, 2,
  • ул. Галкина, 19, 19-б, 17, 23-б, 15, 21, 23,
  • ул. М. Горького, 2-д,
  • пр-т Ленина, 46, 50, 50-а, 52,
  • ул. Л. Толстого, 87,
  • ул. Гоголевская, 47-а, 51-а,
  • ул. Н. Островского, 1-а,
  • п. Маслово: ул. Краинская, 91, 86, 100, 54, 56, 58, 63, 83, 85, 2-26 (чётн.), 7-23 (нечётн.),
  • ул. Ромашковая,
  • ул. Шимиловская,
  • ул. Першинская,
  • ул. Ландышевая, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Васильковая, 5, 9,
  • Есенинский бульвар, 2-18 (чётн.), 26, 1-27 (нечётн.),
  • ул. Первомайская, 52,
  • ул. Калинина, 83-а, 98, 79-г, 81, 83, 24 к. 1, 133, 137, 141, 98-108,
  • ул. Патронная, 59, 87-101 (нечётн.), 86-98 (чётн.),
  • ул. Декабристов, 82, 84, 86, 112, 97-109 (нечётн.), 106, 128-150 (чётн.),
  • ул. Замочная, 105-а, 107-а,
  • пер. Кирпичный, 4-12,
  • ул. Малый Тупик, 4-30 (чётн.), 3-39 (нечётн),
  • ул. Демидовская, 172-192 (чётн), 211-225 (нечётн),
  • ул. Железнодорожная, 14-23,
  • ул. Октябрьская, 132,
  • ул. Докучаева, 30-46 (чётн.), 31-43 (нечётн.),
  • пер. 2-й Комбайновый, 1-6,
  • пр-д Вильямса, 3,
  • ул. Комбайновая, 16, 17, 18,
  • ул. Декабристов, 129,
  • п. Михалково: ул. Колхозная, 48-118-а (чётн.), 29-73 (нечётн.),
  • пер. Колхозный, 2,
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 58-82 (чётн.),
  • ул. Тихмянова, 25-39 (нечётн.),
  • 12-й пр-д, 23-40,
  • 13-й пр-д, 23-40,
  • п. Победы: ул. Комсомольская, 1, 2, 4, 6, 7, 7-а, 8,
  • ул. Фрунзе, 2, 4,
  • ул. Володарского, 5, 7, 9.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:48 +1
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